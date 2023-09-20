Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова

Памяти легендарного поэта Николая Добронравова
Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.
На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы
Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.
На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы
Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.
на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов
Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.
на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов
После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.
На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.
После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.
На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.
Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.
На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы
Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.
На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы
"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.
На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).
"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.
На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).
В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…
На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком
В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…
На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком
...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.
...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.
Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.
На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.
Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.
На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.
Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.
На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.
Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.
На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.
Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.
На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".
Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.
На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".
Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.
Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.
4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.
4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.
Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...
Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...
Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.
Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.
Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.
На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы
Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.
на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов
После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.
На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.
Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.
На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы
"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.
На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).
В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…
На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком
...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.
Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.
На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.
Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.
На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.
Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.
На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".
Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.
На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.
Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.
4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.
Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...
Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.