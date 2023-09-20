https://crimea.ria.ru/20230920/ee-predannyy-orfey-pamyati-legendarnogo-poeta-nikolaya-dobronravova-1131529799.html

Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова

Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова

В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым... Про таких как Николай Николаевич без преувеличения говорят: человек-эпоха. И это действительно так. Он в... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T17:04

2023-09-20T17:04

2023-09-20T17:11

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В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым... Про таких как Николай Николаевич без преувеличения говорят: человек-эпоха. И это действительно так. Он в своих стихах воспел весь ХХ век: Великая Отечественная, покорение космоса, освоение Сибири, ударные всесоюзные стройки, спортивный триумф, простые люди разных профессий, любовь к Родине и многое, многое другое – доброе и теплое. И все пронизано светом, любовью, романтизмом. Но Николая Николаевича нельзя представить без его верной супруги и соавтора, легендарного композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Коля и Аля, как тепло их называли друзья, 67 лет яркой любви и творческого союза. Он писал стихи, а она облекала их в гениальную музыку, она – его Мелодия, он – ее преданный Орфей. И песни их - настоящее достояние страны, потому что многие из них поистине считают народными. "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Москва", "Главное, ребята, сердцем не стареть"… И этот список можно продолжать – всего их несколько сотен…Николай Добронравов ушел из жизни, не дожив до 95 лет всего пару месяцев. О его жизненном пути, эпохе и наследии – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20221109/Svetit-vsem-znakomaya-zvezda-zhizn-i-sudba-Aleksandry-Pakhmutovoy-1118914678.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, николай добронравов, александра пахмутова, культура, общество, фото, новости