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Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Фотоленты
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Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова
Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова
В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым... Про таких как Николай Николаевич без преувеличения говорят: человек-эпоха. И это действительно так. Он в... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T17:04
2023-09-20T17:11
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В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым... Про таких как Николай Николаевич без преувеличения говорят: человек-эпоха. И это действительно так. Он в своих стихах воспел весь ХХ век: Великая Отечественная, покорение космоса, освоение Сибири, ударные всесоюзные стройки, спортивный триумф, простые люди разных профессий, любовь к Родине и многое, многое другое – доброе и теплое. И все пронизано светом, любовью, романтизмом. Но Николая Николаевича нельзя представить без его верной супруги и соавтора, легендарного композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Коля и Аля, как тепло их называли друзья, 67 лет яркой любви и творческого союза. Он писал стихи, а она облекала их в гениальную музыку, она – его Мелодия, он – ее преданный Орфей. И песни их - настоящее достояние страны, потому что многие из них поистине считают народными. "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Москва", "Главное, ребята, сердцем не стареть"… И этот список можно продолжать – всего их несколько сотен…Николай Добронравов ушел из жизни, не дожив до 95 лет всего пару месяцев. О его жизненном пути, эпохе и наследии – в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20221109/Svetit-vsem-znakomaya-zvezda-zhizn-i-sudba-Aleksandry-Pakhmutovoy-1118914678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
утраты, николай добронравов, александра пахмутова, культура, общество, фото, новости
Ее преданный Орфей: памяти легендарного поэта Николая Добронравова

Памяти легендарного поэта Николая Добронравова

17:04 20.09.2023 (обновлено: 17:11 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер А. Пахмутовой
Юбилейный вечер А. Пахмутовой - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым... Про таких как Николай Николаевич без преувеличения говорят: человек-эпоха. И это действительно так. Он в своих стихах воспел весь ХХ век: Великая Отечественная, покорение космоса, освоение Сибири, ударные всесоюзные стройки, спортивный триумф, простые люди разных профессий, любовь к Родине и многое, многое другое – доброе и теплое. И все пронизано светом, любовью, романтизмом.
Но Николая Николаевича нельзя представить без его верной супруги и соавтора, легендарного композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Коля и Аля, как тепло их называли друзья, 67 лет яркой любви и творческого союза. Он писал стихи, а она облекала их в гениальную музыку, она – его Мелодия, он – ее преданный Орфей. И песни их - настоящее достояние страны, потому что многие из них поистине считают народными. "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Москва", "Главное, ребята, сердцем не стареть"… И этот список можно продолжать – всего их несколько сотен…
Николай Добронравов ушел из жизни, не дожив до 95 лет всего пару месяцев. О его жизненном пути, эпохе и наследии – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Фото с сайта Александры Пахмутовой

Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.

На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы

Николай Добронравов с младшим братом Димой. 30-е годы
1 из 15

Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.

На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
© Фото с сайта Александры Пахмутовой

Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.

на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов

Школа студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов
2 из 15

Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.

на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
© Фото с сайта Александры Пахмутовой

После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.

На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.

Николай Добронравов в постановках ТЮЗа. Арамис (Три мушкетера)
3 из 15

После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.

На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
© Фото с сайта Александра Пахмутовой

Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.

На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы

Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы, август 1956 г.
4 из 15

Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.

На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы

© Фото с сайта Александра Пахмутовой
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.

На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).

Композитор Александра Пахмутова (в центре) с мужем поэтом Николаем Добронравовым (слева)
5 из 15

"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.

На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).

© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
© Фото с сайта Александры Пахмутовой

В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…

На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком

В шахте в Ленинск-Кузнецком
6 из 15

В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…

На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.

Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов
7 из 15

...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.

© РИА Новости . Владимир Родионов
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Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.

На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.

Николай Добронравов на отдыхе в Крыму с семьей Юрия Гагарина
8 из 15

Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.

На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.

© РИА Новости . Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.

На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.

Николай Добронравов
9 из 15

Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.

На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.

© РИА Новости . Александр Поляков
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.

На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".

Презентация Песни о Метро
10 из 15

Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.

На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.

Патриарх Кирилл наградил композитора А.Пахмутову орденом княгини Ольги
11 из 15

Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.

© РИА Новости . Сергей Пятаков
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© Фото с сайта Иосифа Кобзона

Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке
12 из 15

Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.

© Фото с сайта Иосифа Кобзона
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.

В.Путин провел встречу с А.Пахмутовой и Н.Добронравовым
13 из 15

4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...

Поэт Николай Добронравов
14 из 15

Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...

© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.

Юбилейный вечер А. Пахмутовой
15 из 15

Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. В 30-е годы отца и мать были репрессированы, поэтому воспитанием будущего поэта занималась бабушка.

На фото: Николай Добронравов с младшим братом Димой, 30-е годы

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
2 из 15

Еще в школе Николай увлекся литературой (любимое произведение - Грибоедовское "Горе от ума" он выучил наизусть еще в 10 лет) и сам начал писать стихи. Закончив школу с золотой медалью, поступил в школу-студию МХАТ им. Чехова. Его однокурсником был Алексей Баталов.

на фото: Школа-студия МХАТ, второй курс. В центре – Лиля Толмачева, над ней слева – Николай Добронравов и крайний справа – Алексей Баталов

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
3 из 15

После школы-студии МХАТ Добронравов служил в московском ТЮЗе и даже снялся в нескольких фильмах. Но судьба его была предопределена для поэзии. В 1952 году он также закончил педагогический институт.

На фото: Николай Добронравов в роли Арамиса в постановке "Три мушкитера" ТЮЗа.

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
4 из 15

Но главный поворот в жизни Добронравова произошел в 1956 году, когда он познакомился со своей будущей женой и главным соавтором, композитором Александрой Пахмутовой. Их семейный и творческий союз продлился 67 лет.

На фото: Николай Добронравов и Александра Пахмутова в день свадьбы

© Фото с сайта Александра Пахмутовой
5 из 15

"Музыка Пахмутовой, стихи Добронравова…", – эти слова советских дикторов известны не одному поколению советских зрителей и радиослушателей. В этом творческом союзе создано более 400 произведений.

На фото: Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым и белорусским композитором Игорем Лученком (справа).

© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
6 из 15

В поисках своих героев Добронравов и Пахмутова объездили весь Советский Союз: всесоюзные стройки, Сибирь и тайга, шахты…

На фото: Николай Добронравов в шахте в Ленинск-Кузнецком

© Фото с сайта Александры Пахмутовой
7 из 15

...Поэтому и тематика песен - самая разнообразная, но самое главное, подчеркивали их авторы, – они писали о людях и для людей. И писали с любовью. Может быть, поэтому их произведения пережили свое время и эпоху, оставаясь популярными по сей день.

© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Отдельная тема - космос и его покорение. Гагарину и другим космонавтам посвящен целый цикл песен.

На фото: Николай Добронравов с семьей Юрия Гагарина на отдыхе в Крыму.

9 из 15

Еще один бессмертный цикл песен Добронравова-Пахмутовой - спорт. Кто не знает строк "Трус не играет в хоккей" или "Команда молодости нашей"? Спортсмены признавались: их произведения вдохновляли на рекорды и победы.

На фото: Николай Добронравов с хоккеистом Александром Овечкиным.

© РИА Новости . Александр Поляков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Их песни исполняли золотые голоса страны: Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Муслим Магомаев и многие другие.

На фото: Лев Лещенко, поэт-песенник Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова (слева направо) во время презентации "Песни о Метро".

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 15

Стихи и песни Николая Добронравова по достоинству оценены и навсегда вошли в золотую коллекцию отечественной культуры.

На фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и поэт Николай Добронравов во время церемонии награждения Александры Пахмутовой.

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Александра Пахмутова и Николай Добронравов на открытии памятника Иосифу Кобзону в Донецке.

© Фото с сайта Иосифа Кобзона
13 из 15

4 ноября 2014 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным звездная чета поблагодарила главу государства за возвращение Крыма.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Николай Добронравов, не смотря на возраст, продолжал работать, а не взирая на болезнь - сохранял бодрость духа до последнего...

© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни на 95-м году жизни после продолжительной болезни... Похоронили легенду советской песни на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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