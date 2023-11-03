https://crimea.ria.ru/20231103/umer-legendarnyy-olimpiyskiy-chempion-po-figurnomu-kataniyu-oleg-protopopov-1132559366.html

Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном, катании умер в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T18:43

2023-11-03T18:43

2023-11-03T18:43

россия

память

спорт

фигурное катание

утраты

олег протопопов

швейцария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном, катании умер в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнерша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.Причины смерти Олега Протопопова не уточняются.На счету Протопопова и Белоусовой две победы на Олимпийских играх (1964, 1968), по четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы.Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

россия

швейцария

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, память, спорт, фигурное катание, утраты, олег протопопов, швейцария