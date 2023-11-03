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Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном, катании умер в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T18:43
2023-11-03T18:43
2023-11-03T18:43
россия
память
спорт
фигурное катание
утраты
олег протопопов
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном, катании умер в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнерша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.Причины смерти Олега Протопопова не уточняются.На счету Протопопова и Белоусовой две победы на Олимпийских играх (1964, 1968), по четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы.Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, память, спорт, фигурное катание, утраты, олег протопопов, швейцария
Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер на 92-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном, катании умер в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.
Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнерша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.
Причины смерти Олега Протопопова не уточняются.
На счету Протопопова и Белоусовой две победы на Олимпийских играх (1964, 1968), по четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы.
Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.