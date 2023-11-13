https://crimea.ria.ru/20231113/glavnye-novosti-kryma-13-noyabrya-1132764408.html

Главные новости Крыма: 13 ноября

Главные новости Крыма: 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Главные новости Крыма: 13 ноября

Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго". В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. В Севастополе простились с героями... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T22:18

2023-11-13T22:18

2023-11-13T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Путин поручил передать Республике Крым все акции "Крымэнерго". В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за дождей и ветра. В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов. В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Акции "Крымэнерго"Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ появился в понедельник на официальном портале правовой информации. Трагедия в Черноморском районеВ Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Инцидент произошел в селе Кировское Черноморского района, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Крыма. По предварительной информации, трагедия произошла из-за ненадлежащей работы водонагревательного газового котла. Установить все обстоятельства случившегося предстоит следователям. Прощание с героямиВ Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Суханов - начальник штаба-заместитель командира 810-й отдельной бригады морской пехоты, получил ранение в Мариуполе, скончался в госпитале в Москве. Клягин в июле 2022 года отправился контрактником в зону СВО и был направлен в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области, пытаясь эвакуировать раненых товарищей из-под обстрела. Штормовая погода в КрымуВ Симферополе в понедельник в течение дня устраняли последствия штормового ветра, за сутки в крымской столице упали 38 деревьев. В Евпатории ветер был еще сильнее, кроме деревьев повреждены несколько старых опор освещения. Кроме того, сильный ветер на минувших выходных оставил часть жителей Симферопольского района без света. В течение дня подачу электроэнергии восстановили. При этом в МЧС Крыма дают новое штормовое предупреждение: сильные дожди и ветер обещают в ближайшие сутки. Модульные корпуса для туристовВ этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые модульные средства размещения на 240 номеров, сообщил председатель Ассоциации курортов Крыма Александр Плахотный. Сейчас по такой схеме планируется провести реконструкцию двух крупных здравниц в Ялте. Проект включает строительство новых современных зданий, благоустройство территории и самих санаториев, курортных поселков, а также пляжей. Привлекательность Крыма как курорта также повышает создание новых комфортных общественных пространств, строительство дорог, очистных сооружений, газификация. Выставка "Глазами правды"13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". На выставке представлены 14 фоторабот, снятых "за ленточкой" в 2022-2023 году. Они рассказывают о повседневной жизни наших военнослужащих на передовой, а также о том, как постепенно налаживается мирная жизнь в прифронтовых регионах. Юные читатели и просто гости библиотеки смогут побывать на этой выставке и увидеть правду глазами наших фотокорреспондентов.

https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymskom-lesu-pochti-10-chasov-iskali-96-letnego-gribnika-1132754241.html

https://crimea.ria.ru/20231113/shtorm-s-livnyami-nadvigaetsya-na-kuban-1132758895.html

https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymu-snizilos-chislo-ubiystv-i-grabezhey-1132763848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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