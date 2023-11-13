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В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине
В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине
13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T11:36
2023-11-13T11:36
риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды".На выставке представлены 14 фоторабот, снятых "за ленточкой" в 2022-2023 году. Они рассказывают о повседневной жизни наших военнослужащих на передовой, а также о том, как постепенно налаживается мирная жизнь в прифронтовых регионах.Ключевыми в этой фотовыставке стали портреты солдат-освободителей, лица которых часто закрыты масками. Зрителю видны только глаза - иногда усталые или просто сосредоточенные, со взглядом совсем молодого парня или уже умудренного опытом мужчины, суровые или наоборот, веселые. Глаза обычных людей, которые ушли на войну, чтобы защищать свою родину.Юные читатели и просто гости библиотеки смогут побывать на этой выставке и увидеть правду глазами наших фотокорреспондентов до 30 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровВыставка РИА Новости Крым "Глазами правды" открылась в ЯлтеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231101/s-kurorta--v-prifrontovuyu-zonu-v-yalte-otkryli-vystavku-ria-novosti-krym-1132500954.html
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риа новости крым, выставка, фото, новости сво, крым, симферополь, библиотека, культура, общество
В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине

В главной детской библиотеке Крыма открылась выставка военкора РИА Новости Крым

11:36 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий "Глазами правды" в детской библиотеке им. В.Н. Орлова
Выставка фотографий Глазами правды в детской библиотеке им. В.Н. Орлова - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды".
На выставке представлены 14 фоторабот, снятых "за ленточкой" в 2022-2023 году. Они рассказывают о повседневной жизни наших военнослужащих на передовой, а также о том, как постепенно налаживается мирная жизнь в прифронтовых регионах.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Автор снимков - военный корреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев

Выставка фотографий Глазами правды в детской библиотеке им. В.Н. Орлова
1 из 3

Автор снимков - военный корреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

14 фоторабот рассказывают о прифронтовой жизни

Выставка фотографий Глазами правды в детской библиотеке им. В.Н. Орлова
2 из 3

14 фоторабот рассказывают о прифронтовой жизни

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка фотографий "Глазами правды" в Республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова в Симферополе продлится до 30 ноября

Выставка фотографий Глазами правды в детской библиотеке им. В.Н. Орлова
3 из 3

Выставка фотографий "Глазами правды" в Республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова в Симферополе продлится до 30 ноября

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3

Автор снимков - военный корреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

14 фоторабот рассказывают о прифронтовой жизни

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

Выставка фотографий "Глазами правды" в Республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова в Симферополе продлится до 30 ноября

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ключевыми в этой фотовыставке стали портреты солдат-освободителей, лица которых часто закрыты масками. Зрителю видны только глаза - иногда усталые или просто сосредоточенные, со взглядом совсем молодого парня или уже умудренного опытом мужчины, суровые или наоборот, веселые. Глаза обычных людей, которые ушли на войну, чтобы защищать свою родину.
Юные читатели и просто гости библиотеки смогут побывать на этой выставке и увидеть правду глазами наших фотокорреспондентов до 30 ноября.
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