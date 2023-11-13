В Крыму открылась выставка для детей о спецоперации на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды".На выставке представлены 14 фоторабот, снятых "за ленточкой" в 2022-2023 году. Они рассказывают о повседневной жизни наших военнослужащих на передовой, а также о том, как постепенно налаживается мирная жизнь в прифронтовых регионах.Ключевыми в этой фотовыставке стали портреты солдат-освободителей, лица которых часто закрыты масками. Зрителю видны только глаза - иногда усталые или просто сосредоточенные, со взглядом совсем молодого парня или уже умудренного опытом мужчины, суровые или наоборот, веселые. Глаза обычных людей, которые ушли на войну, чтобы защищать свою родину.Юные читатели и просто гости библиотеки смогут побывать на этой выставке и увидеть правду глазами наших фотокорреспондентов до 30 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровВыставка РИА Новости Крым "Глазами правды" открылась в ЯлтеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 13 ноября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова открылась фотовыставка военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды".
На выставке представлены 14 фоторабот, снятых "за ленточкой" в 2022-2023 году. Они рассказывают о повседневной жизни наших военнослужащих на передовой, а также о том, как постепенно налаживается мирная жизнь в прифронтовых регионах.
Ключевыми в этой фотовыставке стали портреты солдат-освободителей, лица которых часто закрыты масками. Зрителю видны только глаза - иногда усталые или просто сосредоточенные, со взглядом совсем молодого парня или уже умудренного опытом мужчины, суровые или наоборот, веселые. Глаза обычных людей, которые ушли на войну, чтобы защищать свою родину.
Юные читатели и просто гости библиотеки смогут побывать на этой выставке и увидеть правду глазами наших фотокорреспондентов до 30 ноября.
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