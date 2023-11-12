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Главное за день: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Главное за день: 12 ноября
Главное за день: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Главное за день: 12 ноября
Последствия шторма устраняют в Крыму. В Ялту из Ростова-на-Дону будут ходить пассажирские суда. Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали на... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T22:29
2023-11-12T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Последствия шторма устраняют в Крыму. В Ялту из Ростова-на-Дону будут ходить пассажирские суда. Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали на железнодорожной станции в Тамбовской области. Россиян вывозят из сектора Газа. В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мирный житель. В Харькове на АЗС произошел пожар. В Крыму есть необходимость в агентах медиабезопасности. На полуострове поселится львенок из Донецка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму устраняют последствия штормаСильный ветер, дожди приостановили работу морского транспорта и парома в Севастополе, а также паромной переправы в Керчи. И добавили работы коммунальщикам на полуострове, которые с утра убирали упавшие ветки, деревья и устраняли аварии на линиях электропередачи.В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб.Из Ростова-на-Дону в Ялту пустят пассажирские судаПассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Ялту. По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, проработкой маршрута и организацией перевозок займутся после закупки Ростовом водного транспорта.Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировалиСотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск (Тамбовская область) обследовали пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь. В мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. Вагон был оцеплен, пассажиры эвакуированы. Однако в ходе проверки предметов, которые могли бы представлять опасность, найдено не было.Из сектора Газа эвакуируют россиянВ течение недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта. В воскресенье уже 70 граждан РФ пересекли КПП Рафах и сейчас находятся на территории Египта.Мирный житель ранен в Новой КаховкеМножественные ранения получил мирный житель 1945 года рождения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Пострадавший был госпитализирован в больницу Скадовска с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями верхних, нижних конечностей, лица, живота, поясницы.На АЗС в Харькове произошел пожарВзрыв стал причиной пожара на автозаправочной станции в Харькове. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ. АЗС находится вблизи железнодорожного вокзала.Агенты национальной медиабезопасности нужны КрымуВ России впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности. Такую программу бакалавриата внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Будущих специалистов научат распознавать, предотвращать, нейтрализовать и противодействовать деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах. По мнению директора института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александра Мащенко, подобная программа была бы актуальна для Крыма и Севастополя в условиях роста информационных угроз.Львенок из новых регионов поселится в КрымуМаленький львенок едет на полуостров из новых российских субъектов. Поселится он в Парке львов в Белогорском районе Крыма.По словам его директора Олега Зубкова, хищника когда-то подарили донецкому "большому начальнику". Однако тот принял решение, что воспитывать дикое животное самостоятельно не стоит и лучше передать его специалистам.
https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html
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Главное за день: 12 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 12 ноября

22:29 12.11.2023
 
© РИА Новости КрымБетонный столб попросту раскрошился
Бетонный столб попросту раскрошился - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Последствия шторма устраняют в Крыму. В Ялту из Ростова-на-Дону будут ходить пассажирские суда. Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали на железнодорожной станции в Тамбовской области. Россиян вывозят из сектора Газа. В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мирный житель. В Харькове на АЗС произошел пожар. В Крыму есть необходимость в агентах медиабезопасности. На полуострове поселится львенок из Донецка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму устраняют последствия шторма

Сильный ветер, дожди приостановили работу морского транспорта и парома в Севастополе, а также паромной переправы в Керчи. И добавили работы коммунальщикам на полуострове, которые с утра убирали упавшие ветки, деревья и устраняли аварии на линиях электропередачи.
В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб.
В Симферополе ветер гнет столбы - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 14:43
В Симферополе штормовой ветер гнет бетонные столбы - ФОТО

Из Ростова-на-Дону в Ялту пустят пассажирские суда

Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Ялту. По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, проработкой маршрута и организацией перевозок займутся после закупки Ростовом водного транспорта.

Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск (Тамбовская область) обследовали пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь. В мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. Вагон был оцеплен, пассажиры эвакуированы. Однако в ходе проверки предметов, которые могли бы представлять опасность, найдено не было.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа совершает посадку в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 17:45
Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину

Из сектора Газа эвакуируют россиян

В течение недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта. В воскресенье уже 70 граждан РФ пересекли КПП Рафах и сейчас находятся на территории Египта.

Мирный житель ранен в Новой Каховке

Множественные ранения получил мирный житель 1945 года рождения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Пострадавший был госпитализирован в больницу Скадовска с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями верхних, нижних конечностей, лица, живота, поясницы.

На АЗС в Харькове произошел пожар

Взрыв стал причиной пожара на автозаправочной станции в Харькове. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ. АЗС находится вблизи железнодорожного вокзала.
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 19:42
Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

Агенты национальной медиабезопасности нужны Крыму

В России впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности. Такую программу бакалавриата внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Будущих специалистов научат распознавать, предотвращать, нейтрализовать и противодействовать деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах.
По мнению директора института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александра Мащенко, подобная программа была бы актуальна для Крыма и Севастополя в условиях роста информационных угроз.

Львенок из новых регионов поселится в Крыму

Маленький львенок едет на полуостров из новых российских субъектов. Поселится он в Парке львов в Белогорском районе Крыма.
По словам его директора Олега Зубкова, хищника когда-то подарили донецкому "большому начальнику". Однако тот принял решение, что воспитывать дикое животное самостоятельно не стоит и лучше передать его специалистам.
Дождь в Симферополе
Вчера, 18:17
Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер ослабеет: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 ноября
22:29Главное за день: 12 ноября
22:01Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч
21:44Шторм повредил причал в Севастополе
21:23Что происходит на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:58Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
20:27Пять военных США погибли в крушении самолета над Средиземным морем
19:42Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?
19:02Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
18:36Страшное ДТП на Кубани: легковушку сплющило после столкновения с КамАЗом
18:17Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю
17:45Аварийная посадка самолета Сочи – Челябинск: прокуратура назвала причину
17:32Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта
17:06Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
16:48Как в Крыму планируют развивать настольный теннис
16:18В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности
15:49Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину
15:42Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
15:28Россиян эвакуируют из сектора Газа
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