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Главное за день: 12 ноября

Главное за день: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Главное за день: 12 ноября

Последствия шторма устраняют в Крыму. В Ялту из Ростова-на-Дону будут ходить пассажирские суда. Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали на... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T22:29

2023-11-12T22:29

2023-11-12T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Последствия шторма устраняют в Крыму. В Ялту из Ростова-на-Дону будут ходить пассажирские суда. Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировали на железнодорожной станции в Тамбовской области. Россиян вывозят из сектора Газа. В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мирный житель. В Харькове на АЗС произошел пожар. В Крыму есть необходимость в агентах медиабезопасности. На полуострове поселится львенок из Донецка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму устраняют последствия штормаСильный ветер, дожди приостановили работу морского транспорта и парома в Севастополе, а также паромной переправы в Керчи. И добавили работы коммунальщикам на полуострове, которые с утра убирали упавшие ветки, деревья и устраняли аварии на линиях электропередачи.В столице Крыма, в микрорайоне Маршала Жукова порывами ветра согнуло бетонный столб.Из Ростова-на-Дону в Ялту пустят пассажирские судаПассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Ялту. По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, проработкой маршрута и организацией перевозок займутся после закупки Ростовом водного транспорта.Пассажиров поезда Москва – Симферополь эвакуировалиСотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск (Тамбовская область) обследовали пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь. В мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. Вагон был оцеплен, пассажиры эвакуированы. Однако в ходе проверки предметов, которые могли бы представлять опасность, найдено не было.Из сектора Газа эвакуируют россиянВ течение недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта. В воскресенье уже 70 граждан РФ пересекли КПП Рафах и сейчас находятся на территории Египта.Мирный житель ранен в Новой КаховкеМножественные ранения получил мирный житель 1945 года рождения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области. Пострадавший был госпитализирован в больницу Скадовска с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями верхних, нижних конечностей, лица, живота, поясницы.На АЗС в Харькове произошел пожарВзрыв стал причиной пожара на автозаправочной станции в Харькове. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ. АЗС находится вблизи железнодорожного вокзала.Агенты национальной медиабезопасности нужны КрымуВ России впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности. Такую программу бакалавриата внедрила Российская академия народного хозяйства и государственного управления. Будущих специалистов научат распознавать, предотвращать, нейтрализовать и противодействовать деструктивному пользовательскому контенту в соцсетях и мессенджерах. По мнению директора института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александра Мащенко, подобная программа была бы актуальна для Крыма и Севастополя в условиях роста информационных угроз.Львенок из новых регионов поселится в КрымуМаленький львенок едет на полуостров из новых российских субъектов. Поселится он в Парке львов в Белогорском районе Крыма.По словам его директора Олега Зубкова, хищника когда-то подарили донецкому "большому начальнику". Однако тот принял решение, что воспитывать дикое животное самостоятельно не стоит и лучше передать его специалистам.

https://crimea.ria.ru/20231112/v-simferopole-shtormovoy-veter-gnet-betonnye-stolby---foto-1132741345.html

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https://crimea.ria.ru/20231112/vikhr-iz-turtsii-prineset-v-krym-dozhdi-prognoz-pogody-na-nedelyu-1132713033.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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