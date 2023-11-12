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Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T13:31
2023-11-12T13:31
николай лукашенко
ялта
крым
ростов-на-дону
транспорт
морской транспорт
минтранс крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Заявление было сделано после тестирования речного судна "Валдай", которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения - 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнТрассу М-4 Дон продлят до Керчи
ялта
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николай лукашенко, ялта, крым, ростов-на-дону, транспорт, морской транспорт, минтранс крыма, новости крыма
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях

Лукашенко: в Крым запустят пассажирские перевозки по речному маршруту из Ростова-на-Дону

13:31 12.11.2023
 
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.
"Переговоры велись еще в прошлом году. После того, как в Ростове закупят суда, будут решаться вопросы об организации перевозок в Крым и прорабатываться маршрут. Но точно один из маршрутов пройдет до Ялты", - рассказал Лукашенко.
Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В следующем году приобретем судно на подводных крыльях "Метеор 120М" на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Таганрог-Волгоград. Планируем и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым", - написал он в Telegram-канале.
Заявление было сделано после тестирования речного судна "Валдай", которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения - 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.
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Николай ЛукашенкоЯлтаКрымРостов-на-ДонуТранспортМорской транспортМинтранс КрымаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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