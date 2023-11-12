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Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях

Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях

Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T13:31

2023-11-12T13:31

2023-11-12T13:31

николай лукашенко

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крым

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Заявление было сделано после тестирования речного судна "Валдай", которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения - 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнТрассу М-4 Дон продлят до Керчи

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крым

ростов-на-дону

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

николай лукашенко, ялта, крым, ростов-на-дону, транспорт, морской транспорт, минтранс крыма, новости крыма