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Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T13:31
2023-11-12T13:31
2023-11-12T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Заявление было сделано после тестирования речного судна "Валдай", которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения - 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнТрассу М-4 Дон продлят до Керчи
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
николай лукашенко, ялта, крым, ростов-на-дону, транспорт, морской транспорт, минтранс крыма, новости крыма
Из Ялты в Ростов-на-Дону пустят суда на подводных крыльях
Лукашенко: в Крым запустят пассажирские перевозки по речному маршруту из Ростова-на-Дону
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирские перевозки по воде судами на подводных крыльях планируют запустить из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.
"Переговоры велись еще в прошлом году. После того, как в Ростове закупят суда, будут решаться вопросы об организации перевозок в Крым и прорабатываться маршрут. Но точно один из маршрутов пройдет до Ялты", - рассказал Лукашенко.
Информацию о планах запустить пассажирский транспорт в Крым по речному маршруту из Ростова-на-Дону ранее озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В следующем году приобретем судно на подводных крыльях "Метеор 120М" на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Таганрог-Волгоград. Планируем и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым", - написал он в Telegram-канале.
Заявление было сделано после тестирования речного судна "Валдай", которое прибыло в Ростовскую область от изготовителя. Он рассчитано на 45 пассажиров. Скорость движения - 65 км/ч. Из Ростова до Азова, по словам Голубева, оно сможет доходить за 40 минут.
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