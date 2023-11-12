https://crimea.ria.ru/20231112/iz-za-chego-evakuirovali-passazhirov-poezda-moskva-simferopol-1132744800.html

Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь

Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь

Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T17:06

2023-11-12T17:06

2023-11-12T17:18

поезд

происшествия

тамбов

гранд сервис экспресс

новости

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/46/1112584619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86efb0aa6191cbdea547effb697f5ab3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД РФ по Центральному федеральному округу.В ходе проведенной проверки представляющих опасность для граждан предметов не обнаружено, добавили в ведомстве.В пресс-службе компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать. Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры.Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, энергетических и опасных объектов, образовательных организаций и других мест массового пребывания людей.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездовВ Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования

https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html

тамбов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, происшествия, тамбов, гранд сервис экспресс, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, железная дорога