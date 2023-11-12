Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
Пассажиров поезда Москва-Симферополь эвакуировали из-за подозрительного предмета
17:06 12.11.2023 (обновлено: 17:18 12.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск (Тамбовская область) произвели обследование пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, где в мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. Состав остановили на станции Мичуринск-Воронежский, вагон оцепили, пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении.
В ходе проведенной проверки представляющих опасность для граждан предметов не обнаружено, добавили в ведомстве.
В пресс-службе компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, энергетических и опасных объектов, образовательных организаций и других мест массового пребывания людей.
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