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Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь
Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T17:06
2023-11-12T17:18
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД РФ по Центральному федеральному округу.В ходе проведенной проверки представляющих опасность для граждан предметов не обнаружено, добавили в ведомстве.В пресс-службе компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать. Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры.Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, энергетических и опасных объектов, образовательных организаций и других мест массового пребывания людей.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездовВ Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следования
https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html
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поезд, происшествия, тамбов, гранд сервис экспресс, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, железная дорога
Из-за чего эвакуировали пассажиров поезда Москва-Симферополь

Пассажиров поезда Москва-Симферополь эвакуировали из-за подозрительного предмета

17:06 12.11.2023 (обновлено: 17:18 12.11.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажиров поезда Москва - Симферополь пришлось эвакуировать на одной из станций из-за обнаруженного в водном из вагонов подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления транспорта МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Мичуринск (Тамбовская область) произвели обследование пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, где в мусорной корзине одного из вагонов был обнаружен подозрительный предмет. Состав остановили на станции Мичуринск-Воронежский, вагон оцепили, пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении.
В ходе проведенной проверки представляющих опасность для граждан предметов не обнаружено, добавили в ведомстве.
В пресс-службе компании - перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, энергетических и опасных объектов, образовательных организаций и других мест массового пребывания людей.
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ПоездПроисшествияТамбовГранд Сервис ЭкспрессНовостиКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЖелезная дорога
 
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