Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину

"Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в Telegram-каналах.