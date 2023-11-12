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Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину
Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину
Пассажирский поезд Москва-Симферополь был задержан в Тамбовской области из-за проверки полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T15:49
2023-11-12T15:49
поезд
гранд сервис экспресс
транспорт
происшествия
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Москва-Симферополь был задержан в Тамбовской области из-за проверки полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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поезд, гранд сервис экспресс, транспорт, происшествия, тамбов, новости, новости крыма
Поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбове - перевозчик назвал причину

Причиной задержки поезда Москва-Симферополь в Тамбове стала проверка полиции

15:49 12.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Москва-Симферополь был задержан в Тамбовской области из-за проверки полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в Telegram-каналах.

В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
 
ПоездГранд Сервис ЭкспрессТранспортПроисшествияТамбовНовостиНовости Крыма
 
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