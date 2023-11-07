https://crimea.ria.ru/20231107/glavnye-novosti-kryma-7-noyabrya-1132635422.html

Главные новости Крыма: 7 ноября

Главные новости Крыма: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Главные новости Крыма: 7 ноября

Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T23:45

2023-11-07T23:45

2023-11-07T23:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице. Византийский город в Севастополе. Расширение сотрудничества церкви со школами.Атка на Крым и СевастопольВо вторник утром ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников. Часть из них уничтожили, остальные перехватили. Обломки БПЛА упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, тяжелые травмы получил местный житель. Состояние раненого тяжелое, кроме перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота. Новая железная дорога в КрымГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это упростит логистику и позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он во вторник. Пока проект находится в стадии обсуждения. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь.Отопительный сезон снова начинаетсяОтопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил во вторник глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления. Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой. Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики. Византийский городВ Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города в натуральную величину, который в народе получил название "Новый Херсонес". К этому времени возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, идущую через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира. Автор проекта - председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства. Церковь и школаМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом во вторник сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки.

https://crimea.ria.ru/20231107/ukrytiya-v-kerchi-skolko-ikh-i-gde-iskat-1132626919.html

https://crimea.ria.ru/20231107/v-sudake-u-kholma-slavy-blagoustroyat-skver---chto-sdelayut-1132631709.html

https://crimea.ria.ru/20231107/solnechnaya-tropa-v-yalte-chto-sdelayut-dlya-udobstva-i-bezopasnosti-turistov-1132629494.html

https://crimea.ria.ru/20231107/v-balaklave-vosstanovyat-pyat-obektov-kulturnogo-naslediya-1132633395.html

https://crimea.ria.ru/20231107/v-yalte-otryli-byust-legendarnogo-sovetskogo-kontrrazvedchika-fedotova-1132624571.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, культура, строительство