Главные новости Крыма: 7 ноября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 7 ноября
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Севастополе строят византийский город "Херсонес Таврический"
© Пресс-служба Крымской митрополии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице. Византийский город в Севастополе. Расширение сотрудничества церкви со школами.
Атка на Крым и Севастополь
Во вторник утром ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников.
Часть из них уничтожили, остальные перехватили. Обломки БПЛА упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, тяжелые травмы получил местный житель.
Состояние раненого тяжелое, кроме перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота.
Новая железная дорога в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это упростит логистику и позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он во вторник. Пока проект находится в стадии обсуждения.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь.
Отопительный сезон снова начинается
Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил во вторник глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления. Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой. Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики.
Византийский город
В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города в натуральную величину, который в народе получил название "Новый Херсонес". К этому времени возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, идущую через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира. Автор проекта - председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.
Церковь и школа
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом во вторник сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки.