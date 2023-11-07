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Главные новости Крыма: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Главные новости Крыма: 7 ноября
Главные новости Крыма: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Главные новости Крыма: 7 ноября
Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T23:45
2023-11-07T23:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице. Византийский город в Севастополе. Расширение сотрудничества церкви со школами.Атка на Крым и СевастопольВо вторник утром ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников. Часть из них уничтожили, остальные перехватили. Обломки БПЛА упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, тяжелые травмы получил местный житель. Состояние раненого тяжелое, кроме перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота. Новая железная дорога в КрымГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это упростит логистику и позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он во вторник. Пока проект находится в стадии обсуждения. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь.Отопительный сезон снова начинаетсяОтопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил во вторник глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления. Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой. Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики. Византийский городВ Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города в натуральную величину, который в народе получил название "Новый Херсонес". К этому времени возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, идущую через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира. Автор проекта - председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства. Церковь и школаМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом во вторник сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки.
https://crimea.ria.ru/20231107/ukrytiya-v-kerchi-skolko-ikh-i-gde-iskat-1132626919.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, культура, строительство
Главные новости Крыма: 7 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 7 ноября

23:45 07.11.2023
 
© Пресс-служба Крымской митрополииВ Севастополе строят византийский город "Херсонес Таврический"
В Севастополе строят византийский город Херсонес Таврический
© Пресс-служба Крымской митрополии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Массированная беспилотная атака на Крым и Севастополь. Железная дорога в Крым через новые регионы. Возобновление отопительного сезона в крымской столице. Византийский город в Севастополе. Расширение сотрудничества церкви со школами.

Атка на Крым и Севастополь

Во вторник утром ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь, запустив 17 беспилотников.
Часть из них уничтожили, остальные перехватили. Обломки БПЛА упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, тяжелые травмы получил местный житель.
Состояние раненого тяжелое, кроме перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота.
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Вчера, 18:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Новая железная дорога в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это упростит логистику и позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он во вторник. Пока проект находится в стадии обсуждения.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь.
Туризм - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Вчера, 18:00
В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей

Отопительный сезон снова начинается

Отопление в многоквартирных домах Симферополя включат в среду, 8 ноября, сообщил во вторник глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По словам Афанасьева, соответствующие службы уже начали подготовку к включению отопления. Подачу тепла в многоэтажки Симферополя приостановили с 25 октября в связи с установившейся теплой погодой. Аналогичные решения приняли власти многих других регионов республики.
Солнечная тропа в Ялте
Вчера, 16:35
Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов

Византийский город

В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города в натуральную величину, который в народе получил название "Новый Херсонес". К этому времени возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, идущую через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира. Автор проекта - председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.
Вид на крепость Чембало с набережной Назукина в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Вчера, 20:29
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия

Церковь и школа

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом во вторник сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки.
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21:14При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНО
21:07Закон "о десятке яиц": маркетолог оценил новые правила фасовки товаров
20:42Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете
20:29В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
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19:50Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
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