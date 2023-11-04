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Главное за день: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Главное за день: 4 ноября
Главное за день: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Главное за день: 4 ноября
В Москве в День народного единства открылась выставка-форум "Россия". В Крыму силы ПВО отразили ракетную атаку. В Непале произошло сильное землетрясение:... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T21:31
2023-11-04T23:19
главное за день
международная выставка-форум «россия»
новости
россия
сергей аксенов
пво
крым
керчь
безопасность республики крым и севастополя
непал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Москве в День народного единства открылась выставка-форум "Россия". В Крыму силы ПВО отразили ракетную атаку. В Непале произошло сильное землетрясение: погибли более 150 человек. Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в Казанский храм на Красной площади. Армия Израиля нанес удар по школе в секторе Газа. Секретарь Совбеза Патрушев пригрозил лидерам киевского режима международным трибуналом из-за "грязной" бомбы. Зеленский опроверг слова Залужного о "тупиковой ситуации" для ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На ВДНХ в Москве открылась выставка-форум "Россия"Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнил вместе с певцом Shaman его песню "Я русский".В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия – территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".На выставке также открылся стенд Крыма. На нем республика представляет главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ.На открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.ПВО сбила вражеские ракеты над восточным КрымомВ Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков судостроительного завода имени Бутомы (бывший судостроительный завод "Залив") в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, никто не пострадал.Землетрясение в Непале: количество погибших растетВ Непале произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.Изначально сообщалось о 128 погибших, впоследствии местная полиция сообщила о гибели 157 человек. Еще 168 пострадали.По данным местных СМИ, сильные разрушения произошли в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысяч долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.Оригинал иконы Казанской Богоматери вернулся в храм на Красной площадиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года.Икона была в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое изгнало из Москвы польско-литовских интервентов в 1612 году. Впоследствии она находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана).Патриарх Кирилл отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".Израиль ударил по школе в секторе Газа: погибли 12 человекПредставитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил телеканалу Al Jazeera, что израильские войска нанесли удар по школе "Аль-Фахура" на территории палестинского анклава.По предварительным данным, погибли 12 человек, 54 получили ранения.Телеканал Al Hadath в свою очередь сообщил о более чем 150 пострадавших.По данным СМИ, школа находится в лагере палестинских беженцев Джебалия. Как отметили журналисты, после эскалации конфликта она стала крупнейшим убежищем на территории анклава. Всего в здании находились тысячи мирных жителей, которые покинули свои дома из-за авиаударов со стороны ЦАХАЛ.Патрушев: лидеров Украины ждет трибунал из-за "грязной" бомбы и терактовСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не сомневается, что киевский режим и его покровители ответят перед международным трибуналом за попытку осуществить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. По его словам, преступления украинских неонацистов "не будут иметь срока давности".Патрушев также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и другие бывшие и нынешние лидеры киевского неонацистского режима неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, попытки уничтожения русского народа на Донбассе, гибель украинцев в братоубийственной войне и покушения на российских государственных и общественных деятелей и журналистов.Зеленский спорит с Залужным и просит дождаться поставок F-16Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявив, что украинские войска на линии фронта "не находятся в патовой ситуации".По его словам, ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте, когда получат американские истребители F-16, поскольку на данный момент Россия "контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Украинский лидер также заверил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.
https://crimea.ria.ru/20231104/ne-khochu-uezzhat-iz-rossii-palestinets-pereekhal-v-krym-1132558018.html
https://crimea.ria.ru/20231104/minus-600-boevikov-vsu-i-leopard-rabota-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1132577686.html
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https://crimea.ria.ru/20231104/arsenal-raket-vsu-unichtozhen-pod-chernigovom-1132577460.html
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главное за день, международная выставка-форум «россия», новости, россия, сергей аксенов, пво, крым, керчь, безопасность республики крым и севастополя, непал, землетрясение, икона казанской божией матери "московская", москва, израиль, сектор газа, палестина, обострение ситуации в израиле, николай патрушев, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный
Главное за день: 4 ноября

Главные события и заявления субботы, 4 ноября

21:31 04.11.2023 (обновлено: 23:19 04.11.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Москве в День народного единства открылась выставка-форум "Россия". В Крыму силы ПВО отразили ракетную атаку. В Непале произошло сильное землетрясение: погибли более 150 человек. Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в Казанский храм на Красной площади. Армия Израиля нанес удар по школе в секторе Газа. Секретарь Совбеза Патрушев пригрозил лидерам киевского режима международным трибуналом из-за "грязной" бомбы. Зеленский опроверг слова Залужного о "тупиковой ситуации" для ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На ВДНХ в Москве открылась выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" начала работу в Москве на ВДНХ. На форуме представлены экспозиции и выставочные пространства 89 регионов страны, десятков российских компаний и ведомств. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.
Церемония открытия выставки-форума началась с масштабного флешмоба на 10 площадках одновременно и продолжилась спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Хор, в который вошли 1,3 тысячи детей-участников движения почти из всех регионов страны, исполнил вместе с певцом Shaman его песню "Я русский".
В первый день на площадке также будет работать гастрономический фестиваль "Россия – территория вкуса", ярмарка фермерской продукции и виноделов и пройдет марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
На выставке также открылся стенд Крыма. На нем республика представляет главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ.
На открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.
Рани Алхелоу - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
19:43Новые русские: иностранцы в Крыму
Не хочу уезжать из России: палестинец переехал в Крым

ПВО сбила вражеские ракеты над восточным Крымом

В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков судостроительного завода имени Бутомы (бывший судостроительный завод "Залив") в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам руководителя региона, никто не пострадал.
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
15:39
Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО

Землетрясение в Непале: количество погибших растет

В Непале произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.
Изначально сообщалось о 128 погибших, впоследствии местная полиция сообщила о гибели 157 человек. Еще 168 пострадали.
По данным местных СМИ, сильные разрушения произошли в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.
Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысяч долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.
Американский истребитель F-35B. Архивное фото
09:39
США направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ

Оригинал иконы Казанской Богоматери вернулся в храм на Красной площади

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года.
Икона была в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое изгнало из Москвы польско-литовских интервентов в 1612 году. Впоследствии она находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана).
Патриарх Кирилл отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".
В Севастополе высадили рощу в виде слова Россия
15:04
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"

Израиль ударил по школе в секторе Газа: погибли 12 человек

Представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил телеканалу Al Jazeera, что израильские войска нанесли удар по школе "Аль-Фахура" на территории палестинского анклава.
По предварительным данным, погибли 12 человек, 54 получили ранения.
Телеканал Al Hadath в свою очередь сообщил о более чем 150 пострадавших.
По данным СМИ, школа находится в лагере палестинских беженцев Джебалия. Как отметили журналисты, после эскалации конфликта она стала крупнейшим убежищем на территории анклава. Всего в здании находились тысячи мирных жителей, которые покинули свои дома из-за авиаударов со стороны ЦАХАЛ.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
14:39
Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом

Патрушев: лидеров Украины ждет трибунал из-за "грязной" бомбы и терактов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не сомневается, что киевский режим и его покровители ответят перед международным трибуналом за попытку осуществить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. По его словам, преступления украинских неонацистов "не будут иметь срока давности".
Патрушев также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и другие бывшие и нынешние лидеры киевского неонацистского режима неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, попытки уничтожения русского народа на Донбассе, гибель украинцев в братоубийственной войне и покушения на российских государственных и общественных деятелей и журналистов.
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
13:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму

Зеленский спорит с Залужным и просит дождаться поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявив, что украинские войска на линии фронта "не находятся в патовой ситуации".
По его словам, ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте, когда получат американские истребители F-16, поскольку на данный момент Россия "контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.
Украинский лидер также заверил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.
В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
13:39
В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт
 
Главное за деньМеждународная выставка-форум «Россия»НовостиРоссияСергей АксеновПВОКрымКерчьБезопасность Республики Крым и СевастополяНепалЗемлетрясениеИкона Казанской Божией Матери "Московская"МоскваИзраильСектор ГазаПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеНиколай ПатрушевВладимир Зеленский (президент Украины)Валерий Залужный
 
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Заголовок открываемого материала
21:31Главное за день: 4 ноября
21:16Премиальное топливо будут продавать только при наличии стандартного
20:38Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз
20:14Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные
19:43Не хочу уезжать из России: палестинец переехал в Крым
19:17"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ
18:50Крымский мост открыт для проезда
18:17Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:06В Крыму над Керчью сбиты ракеты
17:33Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
17:02Дым в Севастополе и воздушная тревога – что происходит
16:40В Севастополе объявлена воздушная тревога
16:37Крымский мост: движение остановлено
16:24Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
15:39Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО
15:19У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин
15:04Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
14:39Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
14:24Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
14:01Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых
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