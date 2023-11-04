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Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T16:24
2023-11-04T16:24
2023-11-04T16:24
россия
православие
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день народного единства
москва
икона казанской божией матери "московская"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская", которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана). Позже патриарх Кирилл передал икону в воссозданный в 1990-е годы Казанский собор.Он отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора УшаковаПочему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священникПокровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
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россия, православие, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), день народного единства, москва, икона казанской божией матери "московская"
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
Оригинал иконы Казанской Божией Матери из ополчения 1612 года вернули на Красную площадь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская", которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана). Позже патриарх Кирилл передал икону в воссозданный в 1990-е годы Казанский собор.
"Образ, казалось бы, навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен", – сказал патриарх в Казанском храме после молебна перед иконой.
Он отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".
"Важно, чтобы клир нес особую ответственность за служение здесь.… Важно, чтобы пред этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, президента, патриарха, власти, воинство, народ. Потому что милость Божия простирается в ответ на нашу молитву. Под лежачий камень вода не течет. Если ослабляется наша вера, если возникает кощунственное привыкание к святыне, то и благодать не действует", – подчеркнул предстоятель Русской церкви.
По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
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