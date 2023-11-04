Рейтинг@Mail.ru
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231104/original-ikony-kazanskoy-bozhiey-materi-vernuli-v-sobor-na-krasnoy-ploschadi-1132579198.html
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T16:24
2023-11-04T16:24
россия
православие
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день народного единства
москва
икона казанской божией матери "московская"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132578676_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_ef808b4b72a26d0e432eba9c1a5a1cb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская", которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана). Позже патриарх Кирилл передал икону в воссозданный в 1990-е годы Казанский собор.Он отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора УшаковаПочему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священникПокровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132578676_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_008ad4288c5b9ad7d4f27e71e9fcdd24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, православие, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), день народного единства, москва, икона казанской божией матери "московская"
Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади

Оригинал иконы Казанской Божией Матери из ополчения 1612 года вернули на Красную площадь

16:24 04.11.2023
 
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери в Кремле
Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери в Кремле
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская", которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана). Позже патриарх Кирилл передал икону в воссозданный в 1990-е годы Казанский собор.

"Образ, казалось бы, навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен", – сказал патриарх в Казанском храме после молебна перед иконой.

Он отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".

"Важно, чтобы клир нес особую ответственность за служение здесь.… Важно, чтобы пред этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, президента, патриарха, власти, воинство, народ. Потому что милость Божия простирается в ответ на нашу молитву. Под лежачий камень вода не течет. Если ослабляется наша вера, если возникает кощунственное привыкание к святыне, то и благодать не действует", – подчеркнул предстоятель Русской церкви.

По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора Ушакова
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священник
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
 
РоссияПравославиеРелигияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День народного единстваМоскваИкона Казанской Божией Матери "Московская"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
17:02Дым в Севастополе и воздушная тревога – что происходит
16:40В Севастополе объявлена воздушная тревога
16:37Крымский мост: движение остановлено
16:24Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
15:39Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО
15:19У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин
15:04Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
14:39Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
14:24Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
14:01Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых
13:39В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт
13:11Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда
13:00Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму
12:51Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
12:37Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
12:14Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов
11:52В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
11:29В Москве открылась выставка-форум "Россия"
11:13Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Лента новостейМолния