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Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади

Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T16:24

2023-11-04T16:24

2023-11-04T16:24

россия

православие

религия

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день народного единства

москва

икона казанской божией матери "московская"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Казанский храм на Красной площади вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери "Московская" 1580 года, который был в ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская", которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже находилась в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году (по одной из версий – уничтожена, по другой – продана). Позже патриарх Кирилл передал икону в воссозданный в 1990-е годы Казанский собор.Он отметил, что возвращение иконы Казанской Божией Матери в храм, воссозданный после полного уничтожения, "несомненно, является знаком милости Божией для всех нас, а, значит, чудом Божиим для всех, кто сохранил веру в сердце и способен обращаться к Богу с молитвой".По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора УшаковаПочему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священникПокровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, православие, религия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), день народного единства, москва, икона казанской божией матери "московская"