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Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина" - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина" - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T16:14
2023-09-17T16:14
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В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.Божественная литургия состоялась в православный праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Верующие считают эту святыню помощницей и защитницей от многих бед. Но более всего образ известен как покровительствующий огнеборцам.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, видео, религия, православие, праздники и памятные даты, общество, новости крыма, видео
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"

В Севастополе для сотрудников МЧС прошел молебен в честь дня иконы "Неопалимая купина"

16:14 17.09.2023
 
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В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.
Божественная литургия состоялась в православный праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Верующие считают эту святыню помощницей и защитницей от многих бед. Но более всего образ известен как покровительствующий огнеборцам.
"Сейчас – в полное вызовов и испытаний время – севастопольские огнеборцы и спасатели зачастую на острие опасных событий. Они ликвидируют крупные пожары и героически помогают людям. А пиротехнические подразделения ведут разминирование территорий Донбасса. Молебен совершили за здравие личного состава, за благополучие семей и святое покровительство в нелегких делах", - отметили в ведомстве.
 
СевастопольГУ МЧС России по СевастополюВидеоРелигияПравославиеПраздники и памятные датыОбществоНовости Крыма
 
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