https://crimea.ria.ru/20230917/pokrovitelnitsa-mchs-v-sevastopole-poklonilis-ikone-neopalimaya-kupina-1131478051.html

Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"

Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина" - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"

В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T16:14

2023-09-17T16:14

2023-09-17T16:14

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В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.Божественная литургия состоялась в православный праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Верующие считают эту святыню помощницей и защитницей от многих бед. Но более всего образ известен как покровительствующий огнеборцам.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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