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Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина" - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T16:14
2023-09-17T16:14
2023-09-17T16:14
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В воскресенье в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) Севастополя прошел благодарственный молебен для пожарных и спасателей МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.Божественная литургия состоялась в православный праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Верующие считают эту святыню помощницей и защитницей от многих бед. Но более всего образ известен как покровительствующий огнеборцам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
В Севастополе для сотрудников МЧС прошел молебен в честь дня иконы "Неопалимая купина"