https://crimea.ria.ru/20230924/pochemu-na-pozhare-v-shtabe-chs-ne-sgorela-ikona-ushakova---svyaschennik-1131634367.html

Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник

Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник

Спасение иконы после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе - чудо, посланное православным для утешения в нелегкое для страны время... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T16:52

2023-09-24T16:52

2023-09-24T17:48

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отец алексий астапов

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спасение иконы после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе - чудо, посланное православным для утешения в нелегкое для страны время. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил представитель Симферопольской и Крымской епархии, отец Алексий Астапов.Ранее сообщалось о том, что при ракетном ударе по штабу ЧФ в Севастополе в здании уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова с предсказанием: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России". При этом деревянная рама иконы при пожаре полностью сгорела. Чудо и утешение"Наверняка, это чудо. Удар был серьезный, икона находилась в помещении, сгорел оклад, но образ остался невредим. Это утешение для верующих", - убежден отец Алексий.Он напомнил, что главным итогом человеческой жизни с точки зрения православия должно стать Спасение души, призвал не делать предугаданий, но молиться, и выразил уверенность в чудесной природе спасения иконы.Возвращение в штабКак сообщил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта, икону святого воина Федора Ушакова возвратят в штаб после проведения там восстановительных работ, пишет РИА Новости.Сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя.Как сообщалось ранее, чудом уцелевшую святыню пронесут крестным ходом по Севастополю 15 октября, в день памяти святого. Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераГоденовский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыниСвято место: самые древние церкви Крыма

севастополь

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

севастополь, атаки всу на крым, религия, общество, православие, отец алексий астапов, мнения