Рейтинг@Mail.ru
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230924/pochemu-na-pozhare-v-shtabe-chs-ne-sgorela-ikona-ushakova---svyaschennik-1131634367.html
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
Спасение иконы после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе - чудо, посланное православным для утешения в нелегкое для страны время... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T16:52
2023-09-24T17:48
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
атаки всу на крым
религия
общество
православие
отец алексий астапов
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131626896_0:68:499:349_1920x0_80_0_0_f3f5f021fa6e5386a6aa4c24ed485702.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спасение иконы после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе - чудо, посланное православным для утешения в нелегкое для страны время. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил представитель Симферопольской и Крымской епархии, отец Алексий Астапов.Ранее сообщалось о том, что при ракетном ударе по штабу ЧФ в Севастополе в здании уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова с предсказанием: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России". При этом деревянная рама иконы при пожаре полностью сгорела. Чудо и утешение"Наверняка, это чудо. Удар был серьезный, икона находилась в помещении, сгорел оклад, но образ остался невредим. Это утешение для верующих", - убежден отец Алексий.Он напомнил, что главным итогом человеческой жизни с точки зрения православия должно стать Спасение души, призвал не делать предугаданий, но молиться, и выразил уверенность в чудесной природе спасения иконы.Возвращение в штабКак сообщил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта, икону святого воина Федора Ушакова возвратят в штаб после проведения там восстановительных работ, пишет РИА Новости.Сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя.Как сообщалось ранее, чудом уцелевшую святыню пронесут крестным ходом по Севастополю 15 октября, в день памяти святого. Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераГоденовский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыниСвято место: самые древние церкви Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131626896_0:22:499:396_1920x0_80_0_0_82db3e3b8665e51f3e8c2984a3337401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, религия, общество, православие, отец алексий астапов, мнения
Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник

Священник Алексий Астапов назвал чудом спасение иконы в штабе ЧФ в Севастополе

16:52 24.09.2023 (обновлено: 17:48 24.09.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевИкона Ушакова
Икона Ушакова
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Спасение иконы после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе - чудо, посланное православным для утешения в нелегкое для страны время. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил представитель Симферопольской и Крымской епархии, отец Алексий Астапов.
Ранее сообщалось о том, что при ракетном ударе по штабу ЧФ в Севастополе в здании уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова с предсказанием: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России". При этом деревянная рама иконы при пожаре полностью сгорела.

Чудо и утешение

"Наверняка, это чудо. Удар был серьезный, икона находилась в помещении, сгорел оклад, но образ остался невредим. Это утешение для верующих", - убежден отец Алексий.
Он напомнил, что главным итогом человеческой жизни с точки зрения православия должно стать Спасение души, призвал не делать предугаданий, но молиться, и выразил уверенность в чудесной природе спасения иконы.

Возвращение в штаб

Как сообщил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта, икону святого воина Федора Ушакова возвратят в штаб после проведения там восстановительных работ, пишет РИА Новости.
Сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя.
Как сообщалось ранее, чудом уцелевшую святыню пронесут крестным ходом по Севастополю 15 октября, в день памяти святого.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни
Свято место: самые древние церкви Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольАтаки ВСУ на КрымРелигияОбществоПравославиеОтец Алексий АстаповМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
15:26В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
14:17Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
13:52Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
13:22В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
13:04В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
12:43Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
12:14Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
11:36Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
11:10На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
10:40Украинский дрон атаковал Курск
10:11"Днепр" уничтожил склад с горючим ВСУ и еще 35 боевиков на Херсонщине
Лента новостейМолния