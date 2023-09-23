https://crimea.ria.ru/20230923/godenovskiy-krest--klirik-sumzin-rasskazal-o-znachenii-svyatyni-1131608916.html
Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни
Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни
В рамках общероссийского миссионерского крестного хода в честь 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново, 23 сентября в Симферополь прибудет... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T12:26
2023-09-23T12:26
2023-09-23T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В рамках общероссийского миссионерского крестного хода в честь 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново, 23 сентября в Симферополь прибудет Годеновский Животворящий Крест. Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым клирик храма Трех Святителей, иерей Александр Сумзин, святыня традиционно воодушевляла православных христиан в нелегкие для страны времена.Крестный ходСвятыня прибудет в верхний храм кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе. В целом Крестный ход по городам России, в том числе ее новым территориям, а также по Белоруссии начался 2 сентября и завершится 4 ноября во Владивостоке. 25 сентября святыню привезут в Севастополь.Годеновский крест"Годеновский крест был обретен в 1423 году за 30 лет до падения Константинопоя, до того, как земли Византийские были лишены своего православного наследия. Уже тогда русский народ представлял собой сплоченное консолидированное государство, где была достигнута определенная нравственная высота, и Господь являет нам таким образом свою поддержку", – продолжает священнослужитель.По его словам, сам Кресный ход с этой святыней призван поддержать и воодушевить православнх христиан в нелегкое для страны время.Крестный ход организован по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, при участии Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России". Он проходит через 27 городов России и Республики Беларусь: от Мурманска до Севастополя и от Бреста до Владивостока.Читайте также на РИА Новости Крым:Где расположены монастыри в КрымуОт греков на Русь: Крым христианскийСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело
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Годеновский крест – клирик Сумзин рассказал о значении святыни
В Симферополе пройдет крестный ход в честь 600-летия явления Годеновского креста
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В рамках общероссийского миссионерского крестного хода в честь 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново, 23 сентября в Симферополь прибудет Годеновский Животворящий Крест. Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым клирик храма Трех Святителей, иерей Александр Сумзин, святыня традиционно воодушевляла православных христиан в нелегкие для страны времена.
Крестный ход
"Годеновский крест представляет собой одну из самых уникальных святынь, которую мы могли бы унаследовать. 23 и 24 сентября и к нам приедет эта святыня, и будет совершен крестных ход", – рассказал клирик.
Святыня прибудет в верхний храм кафедрального Александро-Невского собора в Симферополе. В целом Крестный ход по городам России, в том числе ее новым территориям, а также по Белоруссии начался 2 сентября и завершится 4 ноября во Владивостоке. 25 сентября святыню привезут в Севастополь.
Годеновский крест
"Годеновский крест был обретен в 1423 году за 30 лет до падения Константинопоя, до того, как земли Византийские были лишены своего православного наследия. Уже тогда русский народ представлял собой сплоченное консолидированное государство, где была достигнута определенная нравственная высота, и Господь являет нам таким образом свою поддержку", – продолжает священнослужитель.
По его словам, сам Кресный ход с этой святыней призван поддержать и воодушевить православнх христиан в нелегкое для страны время.
"Кроме того, Кресный ход – возможность собраться вместе, вспомнить, кем были наши предки, какую веру исповедовали, это то, о чем мы не должны забывать, поскольку православная вера скрепляла страну еще сначала образования Руси.
Крестный ход организован по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, при участии Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России". Он проходит через 27 городов России и Республики Беларусь: от Мурманска до Севастополя и от Бреста до Владивостока.
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