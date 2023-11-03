https://crimea.ria.ru/20231103/glavnoe-za-den-3-noyabrya-1132566110.html

Главное за день: 3 ноября

Главное за день: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Главное за день: 3 ноября

ВСУ ударили американскими ракетами по Чаплынке Херсонской области: погибли девять человек. США признали, что возможности для оказания помощи Украине истощены... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T22:34

2023-11-03T22:34

2023-11-03T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. ВСУ ударили американскими ракетами по Чаплынке Херсонской области: погибли девять человек. США признали, что возможности для оказания помощи Украине истощены. Путин объяснил необходимость проведения СВО. Минобороны озвучило потери украинской армии за неделю сражений. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Умер легендарный советский фигурист Олег Протопопов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетный удар украинских боевиков по ЧаплынкеВ пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по поселку Чаплынка в Херсонской области. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости.На данный момент известно о девяти погибших. По словам губернатора Владимира Сальдо, их тела уже извлекли из-под завалов.По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.Спасатели продолжают работать на месте ЧП, не исключено, что количество жертв может увеличиться.Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средствПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сокращают военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств. Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов. Как уточнили в ведомстве, вооружение и оборудование на 125 млн долларов изымается со складов министерства обороны. Остальные 300 млн по программе USAI – средства, на которые Вашингтон закупает необходимую продукцию у предприятий американского ОПК для Украины.В новый пакет вошли боеприпасы для ракетных систем противовоздушной обороны NASAMS, снаряды для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW).Кроме того, Киев получит очередную партию противотанковых комплексов Javelin и AT-4, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат, противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, 12 грузовиков, теплую одежду, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками.При этом сумма в 300 млн долларов "исчерпывает оставшиеся средства USAI, доступные в настоящее время для поддержки Украины", констатировали в Пентагоне.На Россию уже напали: Путин объяснил необходимость начать СВОВ феврале 2022 года России пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.Глава государства отметил, что на исторических российских территориях Донбасса проживали русские люди, которые изначально считали себя частью России, и нужно было их защищать от агрессии киевского режима.Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, но Киев и Запад отказались от выполнения Минских соглашений. Поэтому у нашей страны "не было другого выбора, кроме как расчехлить автомат", констатировал Путин.ВСУ потеряли 5,5 тысяч боевиков и 370 единиц техники за неделю боевЗа прошедшую неделю российские войска отразили 62 атаки противника на различных направлениях в зоне спецоперации, потери ВСУ составили почти 5,5 тысячи человек и более 374 единиц техники, в том числе 28 танков, сообщили в Минобороны РФ.Наибольше потери в живой силе противник понес на Донецком и Южно-Донецком направлениях – порядка 1300 и 1100 боевиков соответственно.Кроме того, российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 10 самолетов противника, в том числе пять МиГ-29, три Су-27 и один Су-25, и один вертолет Ми-8.Также средства ПВО за неделю перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотников.ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизмаТретий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.За принятие документа проголосовали 112 стран. Против высказались 50 государств, в том числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 стран.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.Также в документе содержится настоятельный призыв к странам мира устранить все формы расовой дискриминации.Умер легендарный советский фигурист Олег ПротопоповЛегендарный советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер на 92-м году жизни. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.Протопопов со своей супругой и партнершей Людмилой Белоусовой дважды становились чемпионами Олимпийских игр – в 1964 и 1968 годах. Они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.Протопопов жил в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. В тот год он и Белоусова попросили политического убежища, находясь с Ленинградским балетом на льду на гастролях. За это их лишили званий заслуженного мастера спорта Советского Союза.Протопопов пережил свою жену на шесть лет – она скончалась в 2017 году.

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https://crimea.ria.ru/20231103/putin-protivnik-na-ukraine--bolshoy-spetsialist-v-khudozhestvennom-sviste-1132555814.html

https://crimea.ria.ru/20231103/skolko-boevikov-vsu-sdalis-v-plen-za-nedelyu--minoborony-1132551597.html

https://crimea.ria.ru/20231103/lavrov-prizval-srochno-prekratit-ogon-na-blizhnem-vostoke-1132549086.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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