https://crimea.ria.ru/20231103/k-nachalu-svo-na-rossiyu-uzhe-napali-nado-bylo-otvechat--putin-1132556139.html

К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин

К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2023

К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин

России в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T17:31

2023-11-03T17:31

2023-11-03T17:31

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. России в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что на исторически российских территориях Донбасса проживали русские люди, которые изначально считали себя частью России, и нужно были их защищать.Глава государства подчеркнул, что Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, но Киев и Запад отказались от выполнения Минских соглашений.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, более половины территории ДНР, значительная часть Херсонской и Запорожской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, политика, общество