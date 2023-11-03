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К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин
К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин - РИА Новости Крым, 03.11.2023
К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин
России в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T17:31
2023-11-03T17:31
владимир путин (политик)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. России в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что на исторически российских территориях Донбасса проживали русские люди, которые изначально считали себя частью России, и нужно были их защищать.Глава государства подчеркнул, что Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, но Киев и Запад отказались от выполнения Минских соглашений.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, более половины территории ДНР, значительная часть Херсонской и Запорожской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), россия, новости, политика, общество
К началу СВО на Россию уже напали, надо было отвечать – Путин

Путин: к началу спецоперации на Россию уже напали, пришлось расчехлить автомат в ответ

17:31 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. России в 2022 году пришлось начать специальную военную операцию, потому что к этому моменту на нашу страну уже напали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", – сказал российский лидер на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин отметил, что на исторически российских территориях Донбасса проживали русские люди, которые изначально считали себя частью России, и нужно были их защищать.

"На них напали в 2014 году. Сначала на Крым попытались напасть, а потом на Донбасс", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, но Киев и Запад отказались от выполнения Минских соглашений.

"Они же отказались от этого. Отказались публично. Сказали: "не будем, нам не нравятся Минские соглашения". А что будем? Будем дальше долбить не переставая? Надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы когда-то положить этому конец. Мы к этому и стремимся, этим все и продиктовано", – заключил Путин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, более половины территории ДНР, значительная часть Херсонской и Запорожской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
 
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