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Главные новости Крыма: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Главные новости Крыма: 1 ноября
Главные новости Крыма: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Главные новости Крыма: 1 ноября
ВСУ предприняли очередную ракетную атаку на Крым и Севастополь. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. В военкомате назвали... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T23:09
2023-11-01T23:09
главное за день
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
владимир константинов
михаил развожаев
севастополь
служба по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную ракетную атаку на Крым и Севастополь. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. В военкомате назвали условие, при котором контрактников из Крыма направляют в зону СВО. В гидрометцентре Крыма рассказали о запасах в водохранилищах полуострова. В Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Константинов рассказал, что Крым представит на форуме "Россия" в Москве. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на Крым: часть сбили в Херсонской областиВ Севастополе утром в среду звучали сирены воздушной тревоги. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова.Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над регионом российские военные сбили семь ракет, летевших на Крым, две из них сдетонировали на пустынной местности Арабатской стрелки.Опубликована карта укрытий в СимферополеВласти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. На карте обозначены адреса 750 укрытий на территории города. Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям можно в чат-боте администрации в Telegram.Когда контрактников из Крыма могут направить в зону СВОЛюбой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Сергей Каштанов.При этом он отметил, что контрактник – это не призывник, и поедет туда, куда будет направлен, в том числе это может быть и зона СВО.Запасы водохранилищ Крыма снизилисьАномально теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров. Это на 13 миллионов меньше, чем месяц назад, сообщили в Крымском гидрометцентре.Одна из крупных крымских рек – Альма – уже 64 дня как пересохла. Пересыхание сохраняется на большинстве селевых рек на юге, юго-востоке и востоке полуострова.Новый спорткомплекс стоят в СевастополеВ Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч квадратный метров с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.Что представит Крым на выставке "Россия"На выставке-форуме "Россия" в Москве Крым представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе РФ, рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Говоря о конкретных переменах в облике полуострова и жизни его населения, Константинов назвал их "революционными" и "фантастическими".Он обратил внимание на масштабный и качественный ремонт прежних дорог и строительство новых трасс по самым современным стандартам; достижения в сфере здравоохранения, культуры и спорта; строительство новых детсадов и школ.При этом главным достижением Крыма глава парламента назвал его возвращение на свою историческую Родину.
https://crimea.ria.ru/20231101/pripisnoe-svidetelstvo-v-voenkomate-kryma-kto-obyazan-ego-poluchit-1132485187.html
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главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь, служба по контракту, вода в крыму, водоснабжение
Главные новости Крыма: 1 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 1 ноября

23:09 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилище
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную ракетную атаку на Крым и Севастополь. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. В военкомате назвали условие, при котором контрактников из Крыма направляют в зону СВО. В гидрометцентре Крыма рассказали о запасах в водохранилищах полуострова. В Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Константинов рассказал, что Крым представит на форуме "Россия" в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракетная атака на Крым: часть сбили в Херсонской области

В Севастополе утром в среду звучали сирены воздушной тревоги. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова.
Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.
По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над регионом российские военные сбили семь ракет, летевших на Крым, две из них сдетонировали на пустынной местности Арабатской стрелки.

Опубликована карта укрытий в Симферополе

Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
На карте обозначены адреса 750 укрытий на территории города.
Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям можно в чат-боте администрации в Telegram.
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Вчера, 16:20
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Когда контрактников из Крыма могут направить в зону СВО

Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Сергей Каштанов.
При этом он отметил, что контрактник – это не призывник, и поедет туда, куда будет направлен, в том числе это может быть и зона СВО.

Запасы водохранилищ Крыма снизились

Аномально теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров. Это на 13 миллионов меньше, чем месяц назад, сообщили в Крымском гидрометцентре.
Одна из крупных крымских рек – Альма – уже 64 дня как пересохла. Пересыхание сохраняется на большинстве селевых рек на юге, юго-востоке и востоке полуострова.
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Новый спорткомплекс стоят в Севастополе

В Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч квадратный метров с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.

Что представит Крым на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" в Москве Крым представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе РФ, рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
Говоря о конкретных переменах в облике полуострова и жизни его населения, Константинов назвал их "революционными" и "фантастическими".
Он обратил внимание на масштабный и качественный ремонт прежних дорог и строительство новых трасс по самым современным стандартам; достижения в сфере здравоохранения, культуры и спорта; строительство новых детсадов и школ.
При этом главным достижением Крыма глава парламента назвал его возвращение на свою историческую Родину.
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
Вчера, 22:46
Главное за день: 1 ноября
 
Главное за деньНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВладимир КонстантиновМихаил РазвожаевСевастопольСлужба по контрактуВода в КрымуВодоснабжение
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:09Главные новости Крыма: 1 ноября
22:46Главное за день: 1 ноября
22:25В Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину
22:11ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
21:45В Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
21:38Путин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
21:28Чем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
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