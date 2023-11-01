https://crimea.ria.ru/20231101/glavnye-novosti-kryma-1-noyabrya-1132503096.html

Главные новости Крыма: 1 ноября

Главные новости Крыма: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Главные новости Крыма: 1 ноября

ВСУ предприняли очередную ракетную атаку на Крым и Севастополь. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. В военкомате назвали... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T23:09

2023-11-01T23:09

2023-11-01T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную ракетную атаку на Крым и Севастополь. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. В военкомате назвали условие, при котором контрактников из Крыма направляют в зону СВО. В гидрометцентре Крыма рассказали о запасах в водохранилищах полуострова. В Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Константинов рассказал, что Крым представит на форуме "Россия" в Москве. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетная атака на Крым: часть сбили в Херсонской областиВ Севастополе утром в среду звучали сирены воздушной тревоги. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова.Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над регионом российские военные сбили семь ракет, летевших на Крым, две из них сдетонировали на пустынной местности Арабатской стрелки.Опубликована карта укрытий в СимферополеВласти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. На карте обозначены адреса 750 укрытий на территории города. Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям можно в чат-боте администрации в Telegram.Когда контрактников из Крыма могут направить в зону СВОЛюбой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Сергей Каштанов.При этом он отметил, что контрактник – это не призывник, и поедет туда, куда будет направлен, в том числе это может быть и зона СВО.Запасы водохранилищ Крыма снизилисьАномально теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров. Это на 13 миллионов меньше, чем месяц назад, сообщили в Крымском гидрометцентре.Одна из крупных крымских рек – Альма – уже 64 дня как пересохла. Пересыхание сохраняется на большинстве селевых рек на юге, юго-востоке и востоке полуострова.Новый спорткомплекс стоят в СевастополеВ Севастополе стоят новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч квадратный метров с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.Что представит Крым на выставке "Россия"На выставке-форуме "Россия" в Москве Крым представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе РФ, рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Говоря о конкретных переменах в облике полуострова и жизни его населения, Константинов назвал их "революционными" и "фантастическими".Он обратил внимание на масштабный и качественный ремонт прежних дорог и строительство новых трасс по самым современным стандартам; достижения в сфере здравоохранения, культуры и спорта; строительство новых детсадов и школ.При этом главным достижением Крыма глава парламента назвал его возвращение на свою историческую Родину.

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https://crimea.ria.ru/20231101/livni-grozy-i-shkval-dvizhutsya-na-krym--obyavleno-shtormovoe-1132479558.html

https://crimea.ria.ru/20231101/glavnoe-za-den-1-noyabrya-1132501605.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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