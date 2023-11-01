Рейтинг@Mail.ru
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/tennis-futbol-i-basketbol-v-sevastopole-stroyat-novyy-sportkompleks-1132477697.html
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T17:17
2023-11-01T17:17
севастополь
михаил развожаев
спорт
общество
новости крыма
дети
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132477526_9:0:850:473_1920x0_80_0_0_57d3f727e34b416a83fa703b010d6d91.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас рабочие монтируют административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, тренерскими и административными помещениями. Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.Ранее Развожаев сообщал о строительстве первого в Севастополе фиджитал-центра для классических и цифровых видов спорта. Его откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахРазвожаев доложил Путину о строительстве культурного кластераНа ЮБК построят современный велотрек
https://crimea.ria.ru/20231010/paryaschie-nad-morem-grimerki-v-teatre-opery-v-sevastopole-stroyat-konsol-1131960687.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132477526_82:0:713:473_1920x0_80_0_0_6b275f3402645cd9e34f13a84e93669c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, спорт, общество, новости крыма, дети, футбол
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс

Развожаев: в Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

17:17 01.11.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сейчас на улице Симонка идет монтаж модульного спортивного зала, свод у него арочного типа. Внутри будет располагаться площадка свыше 1000 квадратных метров для футбола, тенниса, баскетбола. Это первый подобный объект в городе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас рабочие монтируют административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, тренерскими и административными помещениями. Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.
Ранее Развожаев сообщал о строительстве первого в Севастополе фиджитал-центра для классических и цифровых видов спорта. Его откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования.
В Севастополь с космодрома Восточный прибыл кран для строительства театра оперы и балета - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 06:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера
На ЮБК построят современный велотрек
 
СевастопольМихаил РазвожаевСпортОбществоНовости КрымадетиФутбол
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
19:14Крупный пожар на Кубани: горят тысячи "квадратов" складских помещений
19:02Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет
18:41На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
18:08ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина
17:55Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: трое погибших и двое в больнице
17:44В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
17:17Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
16:37Очередь на Крымском мосту растет
16:20Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить
16:08Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
15:33Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
15:31Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру
15:11Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
14:50В ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах
14:47Киев запускает беспилотники на границе с Белоруссией
14:37В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
14:32Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму
14:08Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
13:26Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
Лента новостейМолния