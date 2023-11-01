https://crimea.ria.ru/20231101/tennis-futbol-i-basketbol-v-sevastopole-stroyat-novyy-sportkompleks-1132477697.html

Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс

Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс

В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T17:17

2023-11-01T17:17

2023-11-01T17:17

севастополь

михаил развожаев

спорт

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футбол

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас рабочие монтируют административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, тренерскими и административными помещениями. Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.Ранее Развожаев сообщал о строительстве первого в Севастополе фиджитал-центра для классических и цифровых видов спорта. Его откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахРазвожаев доложил Путину о строительстве культурного кластераНа ЮБК построят современный велотрек

https://crimea.ria.ru/20231010/paryaschie-nad-morem-grimerki-v-teatre-opery-v-sevastopole-stroyat-konsol-1131960687.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спорт, общество, новости крыма, дети, футбол