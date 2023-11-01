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Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T17:17
2023-11-01T17:17
2023-11-01T17:17
севастополь
михаил развожаев
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футбол
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,6 тысяч "квадратов" с теннисными кортами, баскетбольными площадками и футбольным полем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас рабочие монтируют административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, тренерскими и административными помещениями. Новый объект расположен на Северной стороне города, возле стадиона "Виктория". После завершения строительства комплекса число действующих на стадионе секций добавится.Ранее Развожаев сообщал о строительстве первого в Севастополе фиджитал-центра для классических и цифровых видов спорта. Его откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахРазвожаев доложил Путину о строительстве культурного кластераНа ЮБК построят современный велотрек
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севастополь, михаил развожаев, спорт, общество, новости крыма, дети, футбол
Теннис, футбол и баскетбол: в Севастополе строят новый спорткомплекс
Развожаев: в Севастополе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс