https://crimea.ria.ru/20230911/razvozhaev-dolozhil-putinu-o-stroitelstve-kulturnogo-klastera-1131326360.html

Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера

Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера

Академия хореографии в Севастополе, которая строится в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, станет одной из самых масштабных и лучших в мире, здесь... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T20:24

2023-09-11T20:24

2023-09-11T20:24

севастополь

михаил развожаев

владимир путин (политик)

россия

культура

театр оперы и балета в севастополе

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Академия хореографии в Севастополе, которая строится в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, станет одной из самых масштабных и лучших в мире, здесь будет лучшая балетная школа. О процессе строительства губернатор Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину во время своего доклада о создании музейных и культурно-образовательных комплексов в стране.Новое культурное пространство"Что касается Академии хореографии, то ректор академии Сергей Полунин – известный артист с мировым именем – считает, что это будет самая масштабная и лучшая в мире Академия хореографии, лучшая балетная школа. Она будет включать 16 залов, там будет обучаться 250 ребятишек", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".Академия хореографии, а также Российская государственная художественная галерея являются объектами будущего культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе. Кроме того, сюда входит и Театр оперы и балета, который строится по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.Он отметил, что для города кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.Огромные объемы благоустройства"В комплекс входит и Художественный музей, который строится тоже очень хорошими темпами. И театр, и музей планируется завершить к концу следующего года", - рапортовал губернатор. И уточнил, что складской комплекс для театра уже построен и передан пользователям. А на территории комплекса будет построен Музей героической обороны освобождения Севастополя.По словам Развожаева, все федеральные учреждения, которые сейчас строятся - уже работают. Так, музеи формируют свои коллекции, устраивают выставки в Севастополе и проводят лектории. Международный фестиваль оперы и балета Херсонесе на открытой сцене собирает всех мировых звезд и проводит гала-концерты.Кроме того, по словам градоначальника, в Севастополе предусмотрены "огромные объемы благоустройства". Фактически вся территория, на которой сейчас строятся объекты комплекса, будет приведена в порядок – будут прекрасные парки и скверы, сказал он."15 гектаров - новый городской парк, который включен в благоустройство нашего культурного комплекса на мысе Хрустальный. Такое решение позволит это место сделать у горожан самым любимым в городе. Это точка притяжения и экономическая, и культурная, и туристическая для всей страны и для наших новых регионов", - заверил он.Надо строить быстрееВ свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов."Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ.В городах, добавил глава государства, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни".В январе этого года член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительства Людмила Борденюк в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%.Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил строительство культурного кластера в СевастополеТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеС космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы

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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), россия, культура, театр оперы и балета в севастополе, новости крыма, общество