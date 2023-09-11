https://crimea.ria.ru/20230911/razvozhaev-dolozhil-putinu-o-stroitelstve-kulturnogo-klastera-1131326360.html
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера
Академия хореографии в Севастополе, которая строится в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, станет одной из самых масштабных и лучших в мире, здесь... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T20:24
2023-09-11T20:24
2023-09-11T20:24
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
россия
культура
театр оперы и балета в севастополе
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Академия хореографии в Севастополе, которая строится в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, станет одной из самых масштабных и лучших в мире, здесь будет лучшая балетная школа. О процессе строительства губернатор Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину во время своего доклада о создании музейных и культурно-образовательных комплексов в стране.Новое культурное пространство"Что касается Академии хореографии, то ректор академии Сергей Полунин – известный артист с мировым именем – считает, что это будет самая масштабная и лучшая в мире Академия хореографии, лучшая балетная школа. Она будет включать 16 залов, там будет обучаться 250 ребятишек", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".Академия хореографии, а также Российская государственная художественная галерея являются объектами будущего культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе. Кроме того, сюда входит и Театр оперы и балета, который строится по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.Он отметил, что для города кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.Огромные объемы благоустройства"В комплекс входит и Художественный музей, который строится тоже очень хорошими темпами. И театр, и музей планируется завершить к концу следующего года", - рапортовал губернатор. И уточнил, что складской комплекс для театра уже построен и передан пользователям. А на территории комплекса будет построен Музей героической обороны освобождения Севастополя.По словам Развожаева, все федеральные учреждения, которые сейчас строятся - уже работают. Так, музеи формируют свои коллекции, устраивают выставки в Севастополе и проводят лектории. Международный фестиваль оперы и балета Херсонесе на открытой сцене собирает всех мировых звезд и проводит гала-концерты.Кроме того, по словам градоначальника, в Севастополе предусмотрены "огромные объемы благоустройства". Фактически вся территория, на которой сейчас строятся объекты комплекса, будет приведена в порядок – будут прекрасные парки и скверы, сказал он."15 гектаров - новый городской парк, который включен в благоустройство нашего культурного комплекса на мысе Хрустальный. Такое решение позволит это место сделать у горожан самым любимым в городе. Это точка притяжения и экономическая, и культурная, и туристическая для всей страны и для наших новых регионов", - заверил он.Надо строить быстрееВ свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов."Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ.В городах, добавил глава государства, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни".В январе этого года член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительства Людмила Борденюк в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%.Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил строительство культурного кластера в СевастополеТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеС космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), россия, культура, театр оперы и балета в севастополе, новости крыма, общество
Развожаев доложил Путину о строительстве культурного кластера
Развожаев: культурный кластер на мысе Хрустальный станет новой точка притяжения в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Академия хореографии в Севастополе, которая строится в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, станет одной из самых масштабных и лучших в мире, здесь будет лучшая балетная школа. О процессе строительства губернатор Михаил Развожаев рассказал президенту России Владимиру Путину во время своего доклада о создании музейных и культурно-образовательных комплексов в стране.
Новое культурное пространство
"Что касается Академии хореографии, то ректор академии Сергей Полунин – известный артист с мировым именем – считает, что это будет самая масштабная и лучшая в мире Академия хореографии, лучшая балетная школа. Она будет включать 16 залов, там будет обучаться 250 ребятишек", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".
Академия хореографии, а также Российская государственная художественная галерея являются объектами будущего культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе.
Кроме того, сюда входит и Театр оперы и балета, который строится по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.
"Объект сногсшибательный. Только консоль будет на 35 метров выдаваться в сторону моря. Это будет уникальная смотровая площадка, с которой будет виден вход на Севастопольскую бухту, и будет открываться вид на Константиновскую и Михайловскую батареи. Это будет не только театр на 1100 посадочных мест и малый зал на 200 мест. Но это будет главное общественное пространство города с прекрасной смотровой площадкой", - рассказал губернатор.
Он отметил, что для города кластер станет знаковым архитектурным и инфраструктурным проектом, аналогов которому нет не только в Севастополе, но и в России.
Огромные объемы благоустройства
"В комплекс входит и Художественный музей, который строится тоже очень хорошими темпами. И театр, и музей планируется завершить к концу следующего года", - рапортовал губернатор. И уточнил, что складской комплекс для театра уже построен и передан пользователям. А на территории комплекса будет построен Музей героической обороны освобождения Севастополя.
По словам Развожаева, все федеральные учреждения, которые сейчас строятся - уже работают. Так, музеи формируют свои коллекции, устраивают выставки в Севастополе и проводят лектории. Международный фестиваль оперы и балета Херсонесе на открытой сцене собирает всех мировых звезд и проводит гала-концерты.
"То есть, уже сегодня все эти учреждения живут, развиваются и очень значительно меняют культурный ландшафт города. И, конечно, когда этот комплекс будет завершен, то это станет для всей нашей страны новой точкой притяжения", - резюмировал Развожаев.
Кроме того, по словам градоначальника, в Севастополе предусмотрены "огромные объемы благоустройства". Фактически вся территория, на которой сейчас строятся объекты комплекса, будет приведена в порядок – будут прекрасные парки и скверы, сказал он.
"15 гектаров - новый городской парк, который включен в благоустройство нашего культурного комплекса на мысе Хрустальный. Такое решение позволит это место сделать у горожан самым любимым в городе. Это точка притяжения и экономическая, и культурная, и туристическая для всей страны и для наших новых регионов", - заверил он.
Надо строить быстрее
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов.
"Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ.
В городах, добавил глава государства, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни".
"И, конечно, полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным - ред), и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять", - подчеркнул Путин.
В январе этого года член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительства Людмила Борденюк в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что здание театра оперы и балета
, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%.
Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".
Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.
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