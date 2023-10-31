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Главные новости Крыма: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Главные новости Крыма: 31 октября
Главные новости Крыма: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Главные новости Крыма: 31 октября
В Крыму задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, в Ленинском районе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок, а РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T23:45
2023-10-31T23:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, в Ленинском районе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок, а в Севастополе вечером объявили воздушную тревогу. В Ялте бездомный откусил губу местному жителю, в Симферопольском районе строят три логистических центра, а температура воздуха в октябре побила столетний рекорд.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму ФСБ задержала координатор покушения на ЦареваВ ФСБ задержали 46-летнего жителя Ялты, которого подозревают в координации попытки покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Задержанный был завербован Службой безопасности Украины, после чего устроился на работу в принадлежащий Цареву санаторий и следил за его передвижениями.Подозреваемый уже дал признательные показания. Силовики нашли оборудованный злоумышленником тайник со средствами поражения, которые мужчина применил при покушении.Ребенок выпал из окна в Ленинском районеРебенок трех лет выпал из окна второго этажа в Ленинском районе. Это случилось в частном доме, в селе Марфовка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу. Там ему была проведена операция.В Севастополе объявляли воздушную тревогуВечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о применении дымовой завесы."Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал он в своем Telegram-канале.После отмены тревоги о последствиях на земле и пострадавших не сообщалось.В Ялте бомж откусил губу мужчинеМужчина без определенного места жительства в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает РИА Новости."Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении.В Симферопольском районе строят три логистических центраТри распределительных центра строят в Симферопольском районе Крыма, сообщил РИА Новости Крым глава районной администрации Денис Кратюк. Они обеспечат работой больше шести тысяч жителей близлежащих сел и упростят логистику доставки товаров в столицу."В Симферопольском районе есть три крупных проекта, речь идет о строительстве трех торгово-распределительных центров. Два из них начали возводить в Трудовском поселении, еще одно будет построено в Чистеньском сельском поселении. Эти проекты свяжут работой более шести тысяч человек", - рассказал Кратюк.Температура октября в Крыму бьет 100-летний рекордТемпература воздуха днем на полуострове сохраняется в пределах летних значений. Теплее было только сто лет назад, но этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЖитель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым
https://crimea.ria.ru/20231031/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-sokov-molochki-i-rastitelnogo-masla-1132446318.html
https://crimea.ria.ru/20231031/goryaschee-chernoe-more-i-postroyki-na-dne-podvodnye-tayny-kryma-1132424778.html
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4.7
96
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крым, главное за день, новости, новости крыма, экономика, сельское хозяйство, происшествия, политика, безопасность республики крым и севастополя
Главные новости Крыма: 31 октября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 31 октября

23:45 31.10.2023
 
© РИА Новости КрымОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, в Ленинском районе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок, а в Севастополе вечером объявили воздушную тревогу. В Ялте бездомный откусил губу местному жителю, в Симферопольском районе строят три логистических центра, а температура воздуха в октябре побила столетний рекорд.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму ФСБ задержала координатор покушения на Царева

В ФСБ задержали 46-летнего жителя Ялты, которого подозревают в координации попытки покушения на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Задержанный был завербован Службой безопасности Украины, после чего устроился на работу в принадлежащий Цареву санаторий и следил за его передвижениями.
Подозреваемый уже дал признательные показания. Силовики нашли оборудованный злоумышленником тайник со средствами поражения, которые мужчина применил при покушении.
Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

Ребенок выпал из окна в Ленинском районе

Ребенок трех лет выпал из окна второго этажа в Ленинском районе. Это случилось в частном доме, в селе Марфовка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу. Там ему была проведена операция.
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 22:51
Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев сообщил о применении дымовой завесы.
"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал он в своем Telegram-канале.
После отмены тревоги о последствиях на земле и пострадавших не сообщалось.
Первый мультимедийный автопоезд-музей
Вчера, 22:07
Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд

В Ялте бомж откусил губу мужчине

Мужчина без определенного места жительства в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает РИА Новости.
"Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 20:38
Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жилья

В Симферопольском районе строят три логистических центра

Три распределительных центра строят в Симферопольском районе Крыма, сообщил РИА Новости Крым глава районной администрации Денис Кратюк. Они обеспечат работой больше шести тысяч жителей близлежащих сел и упростят логистику доставки товаров в столицу.
"В Симферопольском районе есть три крупных проекта, речь идет о строительстве трех торгово-распределительных центров. Два из них начали возводить в Трудовском поселении, еще одно будет построено в Чистеньском сельском поселении. Эти проекты свяжут работой более шести тысяч человек", - рассказал Кратюк.
Изготовление маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 19:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

Температура октября в Крыму бьет 100-летний рекорд

Температура воздуха днем на полуострове сохраняется в пределах летних значений. Теплее было только сто лет назад, но этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он.
Рабочая поездка в Ялту
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Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:45Главные новости Крыма: 31 октября
23:31В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
23:12Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
23:05Главное за день: 31 октября
22:51Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
22:41Задолжала по алиментам: на жительницу Евпатории завели уголовное дело
22:26В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
22:23Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
22:07Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
22:02В Севастополе воздушная тревога
21:55В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
21:37В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
21:15Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
20:55В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
20:44ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии
20:38Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жилья
20:12Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
19:49Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
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