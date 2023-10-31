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В Ялте бомж откусил губу мужчине
В Ялте бомж откусил губу мужчине - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Ялте бомж откусил губу мужчине
В Ялте бездомный в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте бездомный в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает РИА Новости.Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. Его поместили в изолятор временного содержания."В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.В МВД добавили, что по факту причинения телесных повреждений ялтинцу проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площадиЗащищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в России
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, мвд по республике крым, происшествия, общество, новости крыма
В Ялте бомж откусил губу мужчине
МВД Крыма: в Ялте бомж в ходе ссоры откусил губу местному жителю
13:04 31.10.2023 (обновлено: 13:05 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте бездомный в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает РИА Новости.
"Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. Его поместили в изолятор временного содержания.
"В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.
В МВД добавили, что по факту причинения телесных повреждений ялтинцу проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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