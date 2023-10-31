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В Ялте бомж откусил губу мужчине

В Ялте бомж откусил губу мужчине - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Ялте бомж откусил губу мужчине

В Ялте бездомный в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте бездомный в ходе конфликта откусил местному жителю губу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает РИА Новости.Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. Его поместили в изолятор временного содержания."В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.В МВД добавили, что по факту причинения телесных повреждений ялтинцу проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площадиЗащищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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