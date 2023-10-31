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Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе
Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе
Ребенок трех лет выпал из окна частного дома в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ребенок трех лет выпал из окна частного дома в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, падение произошло со второго этажа. В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу. Там ему была проведена операция. Сейчас его здоровье стабильное, жизни ничего не угрожает.Проверка обстоятельств происшествия поручена прокуратуре Ленинского района. В ходе нее будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окнаКак чаще всего травмируются детиВ Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
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новости крыма, крым, происшествия, керчь, ленинский район, крымский следком, прокуратура республики крым
Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе

Ребенок выпал из окна частного дома в Ленинском районе и получил травмы головы

10:10 31.10.2023 (обновлено: 10:12 31.10.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымРебенок выпал из окна дома в Ленинском районе
Ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ребенок трех лет выпал из окна частного дома в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка по факту падения малолетнего ребенка из окна частного дома в селе Марфовка Ленинского района", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, падение произошло со второго этажа. В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу. Там ему была проведена операция. Сейчас его здоровье стабильное, жизни ничего не угрожает.

"Семья, в которой произошло происшествие, благополучная. Происшествие произошло в момент, когда мама прибиралась в комнате. Трехлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку-дверь панорамного окна, упал со второго этажа на бетонный пол", – пояснили в Следкоме.

Проверка обстоятельств происшествия поручена прокуратуре Ленинского района. В ходе нее будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего.
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