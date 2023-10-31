https://crimea.ria.ru/20231031/glavnoe-za-den-31-oktyabrya-1132461661.html

Главное за день: 31 октября

Главное за день: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Главное за день: 31 октября

Под Одессой разбиты места производства украинских дронов и безэкипажных катеров, российские ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и вертолет, а в целом за сутки... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T23:05

2023-10-31T23:05

2023-10-31T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Под Одессой разбиты места производства украинских дронов и безэкипажных катеров, российские ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и вертолет, а в целом за сутки потери противника в зоне СВО превысили 900 человек. На шахте в Казахстане обнаружили тела всех 46 погибших горняков, в Крыму задержали координатора покушения на Олега Царева, в Херсонской области у Алешкинского острова разбито три лодки ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Под Одессой уничтожили места производства дроновВ Одесской области уничтожены места производства беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Ракетные удары были нанесены в районе населенного пункта Малодолинское, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Российские ПВО сбили несколько украинских самолетов и вертолетРечь идет о самолетах МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, которые были сбиты в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в официальном Telegramj-канале Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", - говорится в сообщении.900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперацииЗа прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие отразили девять атак противника на трех направлениях. Было уничтожено более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков, сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 160 военнослужащих противника, нанеся удары по скоплениям живой силы и техники.46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняковВ шахте имени Костенко в Караганде спасатели нашли тела всех 46 горняков, погибших в результате катастрофы. Об этом сообщил глава МЧС по Республике Казахстан Сырым Шарипханов.Неопознанными, по его информации, остаются тела шестерых шахтеров, для идентификации которых проводятся необходимые экспертизы.В Крыму задержан координатор покушения на Олега ЦареваФСБ задержала 46-летнего жителя Ялты, подозреваемого в координации покушения на Олега Царева. За попыткой убийства экс-депутата Верховной рады Украины стоят украинские спецслужбы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.По результатам расследования, задержанный по заданию СБУ организовал слежку за политиком. Эти данные были подтверждены показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения.В Херсонской области у Алешкинского острова разбиты три лодки ВСУЗа прошедшие сутки на Херсонщине бойцы группы "Днепр" уничтожили в районе Алешкинского острова три лодки и боевую технику противника. В целом в результате боевых действий на территории области было уничтожено 44 украинских боевика, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, также уничтожены места временной дислокации противника в районе Качкаровки.Противник по-прежнему активно обстреливал гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего один мирный житель погиб и четверо были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертДухи умерших: Захарова об украинских костюмах детей Блинкена на ХэллоуинОдин житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20231031/u-aleshkinskogo-ostrova-razbity-lodki-vsu-i-unichtozheny-desyatki-boevikov-1132437321.html

https://crimea.ria.ru/20231031/ukraina-gotovit-biologicheskuyu-provokatsiyu-protiv-rossii-na-dengi-ssha-1132439152.html

https://crimea.ria.ru/20231031/dlya-chego-detey-blinkena-odeli-v-kostyumy-zelenskogo-i-ukrainy-na-khellouin-1132446081.html

https://crimea.ria.ru/20231031/zelenskiy-protiv-zaluzhnogo-vyvedet-li-kiev-voyska-iz-avdeevki-1132424941.html

https://crimea.ria.ru/20231031/mashina-s-lyudmi-upala-v-obryv-s-20-metrovoy-vysoty-v-sochi-1132436594.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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