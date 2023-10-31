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Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины
Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины
Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела городов и сел левобережной Херсонщины – за сутки вражеская артиллерия выпустила по ним более 100 РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T11:20
2023-10-31T11:20
херсонская область
новости сво
алешки
каховка
голая пристань
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела городов и сел левобережной Херсонщины – за сутки вражеская артиллерия выпустила по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Еще четверо получили ранения средней степени тяжести: двое попали под обстрел в Алешках, по одному пострадавшему в н. п. Новые Лагеря и Новая Каховка.Всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области пострадало 14 городов и сел. В их числе, помимо упомянутых, также Саги, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Каховка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное, Песчановка и Голая Пристань. По каждому из населенных пунктов прилетело от 5 до 12 снарядов. Информация о разрушениях уточняется.Сутками ранее ВСУ также выпустили по левобережью Херсонской области более 100 снарядов, а накануне днем, 30 октября, предприняли массированную ракетную атаку на Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, новости сво, алешки, каховка, голая пристань, новая каховка, обстрелы всу
Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины

Один мирный житель погиб и четверо ранены после обстрела ВСУ Херсонской области

11:20 31.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела городов и сел левобережной Херсонщины – за сутки вражеская артиллерия выпустила по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В результате обстрела трассы между н.п. Новые Лагеря и Корсунка один мирный житель погиб", – говорится в сообщении.

Еще четверо получили ранения средней степени тяжести: двое попали под обстрел в Алешках, по одному пострадавшему в н. п. Новые Лагеря и Новая Каховка.
Всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области пострадало 14 городов и сел. В их числе, помимо упомянутых, также Саги, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Каховка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное, Песчановка и Голая Пристань.
"Вчера днем ВСУ выпустили 66 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации. В течение ночи продолжили артиллерийский террор, выпустив в общей сложности 36 снарядов", – говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.
По каждому из населенных пунктов прилетело от 5 до 12 снарядов. Информация о разрушениях уточняется.
Сутками ранее ВСУ также выпустили по левобережью Херсонской области более 100 снарядов, а накануне днем, 30 октября, предприняли массированную ракетную атаку на Крым и Севастополь.
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Херсонская областьНовости СВОАлешкиКаховкаГолая ПристаньНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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