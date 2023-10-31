https://crimea.ria.ru/20231031/odin-zhitel-pogib-i-chetvero-raneny-v-rezultate-obstrela-khersonschiny-1132437682.html

Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины

Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины

Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела городов и сел левобережной Херсонщины – за сутки вражеская артиллерия выпустила по ним более 100 РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T11:20

2023-10-31T11:20

2023-10-31T11:20

херсонская область

новости сво

алешки

каховка

голая пристань

новая каховка

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132379595_0:0:858:483_1920x0_80_0_0_d4fbaa72682cea0e4d02e3ceb96c6965.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрела городов и сел левобережной Херсонщины – за сутки вражеская артиллерия выпустила по ним более 100 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Еще четверо получили ранения средней степени тяжести: двое попали под обстрел в Алешках, по одному пострадавшему в н. п. Новые Лагеря и Новая Каховка.Всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области пострадало 14 городов и сел. В их числе, помимо упомянутых, также Саги, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Каховка, Старая Збурьевка и Новая Збурьевка, Подстепное, Песчановка и Голая Пристань. По каждому из населенных пунктов прилетело от 5 до 12 снарядов. Информация о разрушениях уточняется.Сутками ранее ВСУ также выпустили по левобережью Херсонской области более 100 снарядов, а накануне днем, 30 октября, предприняли массированную ракетную атаку на Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска Зеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки Почти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки

херсонская область

алешки

каховка

голая пристань

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, алешки, каховка, голая пристань, новая каховка, обстрелы всу