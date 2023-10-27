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Главные новости Крыма: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Главные новости Крыма: 27 октября
Главные новости Крыма: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Главные новости Крыма: 27 октября
В Ялте совершено покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу. Аксенов пообещал увольнения за срыв... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T22:21
2023-10-27T22:21
главное за день
новости крыма
олег царев
сергей аксенов
гуп рк "крымэнерго"
скорая помощь
здравоохранение в крыму и севастополе
фап
благоустройство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте совершено покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу. Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи. На благоустройство крымских дворов потратят два миллиарда рублей. В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на ЦареваВ ночь на пятницу совершено покушение на бывшего нардепа Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около полуночи в Ялте, на территории санатория, где он проживает, в политика дважды стреляли, он потерял много крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева. Ситуация в "Крымэнерго"Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пятницу в Главном управлении СК РФ по региону, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности. Преступление выявлено во время прокурорской проверки и в рамках оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по РК. Комментируя этот арест, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "ситуация в "Крымэнерго" устранена. Он обратился ко всем абонентам, кому были несправедливо начислены штрафы или пеня, направлять обращения на имя директора госпредприятия Вячеслава Гайдука.Срыв сроков сдачи подстанций "скорой"Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи, врачебных амбулаторий и ФАПов, должны быть уволены – это еще одно пятничное заявление главы республики Сергея Аксенова. Он поручил провести служебное расследование и полностью укомплектовать до середины ноября все медучреждения оборудованием и кадрами. Благоустройство дворовВ Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы, сообщил начальник управления благоустройства министерства ЖКХ республики Мушек Варданян. Сейчас формируются пакеты документов и составляется проектно-сметная документация. Контракты на проведение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца текущего года. Маленькая львицаЧетырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку, прихрамывая, пошла. Об этом в комментарии рассказал в пятницу директор Парка львов Олег Зубков. На видео, опубликованном в соцсетях владельца Парка львов, маленькая львица делает первые робкие шаги, у нее хорошее настроение – она играет с предложенными игрушками. По внешнему виду львенок сыт, упитан. Но еще совсем недавно у него была диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости. Сейчас животное планомерно готовится к операции, которая состоится в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20231027/kto-takoy-oleg-tsarev-i-chem-on-izvesten-1132360572.html
https://crimea.ria.ru/20231027/shkvalistyy-veter-nadvigaetsya-na-krym-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1132367895.html
https://crimea.ria.ru/20231027/bastrykin-zatreboval-doklad-o-travmirovanii-patsientki-v-sevastopole-1132357406.html
https://crimea.ria.ru/20231027/v-kurortnoy-olenevke-rekonstruiruyut-dorogi-za-650-mln-1132371006.html
https://crimea.ria.ru/20231027/vserossiyskaya-zdravnitsa-chego-ne-khvataet-sanatoriyam-kryma-1132348746.html
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главное за день, новости крыма, олег царев, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, фап, благоустройство, крым, мелитополь, олег зубков, ялта
Главные новости Крыма: 27 октября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 27 октября

22:21 27.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНародный депутат Украины, лидер движения "Юго-Восток" Олег Царев
Народный депутат Украины, лидер движения Юго-Восток Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте совершено покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу. Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи. На благоустройство крымских дворов потратят два миллиарда рублей. В Крыму встала на лапы покалеченная в Мелитополе маленькая львица.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на Царева

В ночь на пятницу совершено покушение на бывшего нардепа Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около полуночи в Ялте, на территории санатория, где он проживает, в политика дважды стреляли, он потерял много крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева.
Экс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 14:49
Олег Царев: кто он и чем известен

Ситуация в "Крымэнерго"

Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пятницу в Главном управлении СК РФ по региону, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности. Преступление выявлено во время прокурорской проверки и в рамках оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по РК. Комментируя этот арест, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "ситуация в "Крымэнерго" устранена. Он обратился ко всем абонентам, кому были несправедливо начислены штрафы или пеня, направлять обращения на имя директора госпредприятия Вячеслава Гайдука.
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 17:38
Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение

Срыв сроков сдачи подстанций "скорой"

Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи, врачебных амбулаторий и ФАПов, должны быть уволены – это еще одно пятничное заявление главы республики Сергея Аксенова. Он поручил провести служебное расследование и полностью укомплектовать до середины ноября все медучреждения оборудованием и кадрами.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Бастрыкин затребовал доклад о травмировании пациентки в Севастополе

Благоустройство дворов

В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы, сообщил начальник управления благоустройства министерства ЖКХ республики Мушек Варданян. Сейчас формируются пакеты документов и составляется проектно-сметная документация. Контракты на проведение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца текущего года.
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн

Маленькая львица

Четырехмесячная покалеченная львица, которую привезли в Крым на лечение и реабилитацию из Мелитополя, немного окрепла – встала на лапы и потихоньку, прихрамывая, пошла. Об этом в комментарии рассказал в пятницу директор Парка львов Олег Зубков. На видео, опубликованном в соцсетях владельца Парка львов, маленькая львица делает первые робкие шаги, у нее хорошее настроение – она играет с предложенными игрушками. По внешнему виду львенок сыт, упитан. Но еще совсем недавно у него была диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости. Сейчас животное планомерно готовится к операции, которая состоится в ближайшее время.
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 19:38Радио "Спутник в Крыму"
Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
 
Главное за деньНовости КрымаОлег ЦаревСергей АксеновГУП РК "Крымэнерго"Скорая помощьЗдравоохранение в Крыму и СевастополеФАПБлагоустройствоКрымМелитопольОлег ЗубковЯлта
 
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