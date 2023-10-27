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Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром
Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T09:08
2023-10-27T09:08
2023-10-27T10:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром
Проезд по Крымскому мосту свободен в обе стороны
09:08 27.10.2023 (обновлено: 10:29 27.10.2023)