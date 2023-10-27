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Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром
Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T09:08
2023-10-27T10:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром

Проезд по Крымскому мосту свободен в обе стороны

09:08 27.10.2023 (обновлено: 10:29 27.10.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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