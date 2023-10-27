https://crimea.ria.ru/20231027/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-v-pyatnitsu-utrom-1132349005.html

Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром

Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром

Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T09:08

2023-10-27T09:08

2023-10-27T10:29

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в пятницу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань