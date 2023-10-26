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Главное за день: 26 октября

Главное за день: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Главное за день: 26 октября

Путин утвердил климатическую доктрину России. Вступил в силу обновленный закон о гражданстве РФ. Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины. Россия... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T22:21

2023-10-26T22:21

2023-10-26T22:21

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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Путин утвердил климатическую доктрину России. Вступил в силу обновленный закон о гражданстве РФ. Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт курятины. Россия продолжает занимать лидирующие позиции в аграрном секторе. ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии. На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь. Попытки США урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации. Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле. Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в Евразии.Новая климатическая доктрина и закон о гражданстве РФПрезидент Владимир Путин утвердил климатическую доктрину России. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Также в четверг вступил в силу Федеральный закон от 28.04.2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".В 2022 году гражданство России приняла 691 тысяча иностранцев, следует из данных МВД РФ. Самыми активными были граждане Украины – 43% от общего числа выданных за этот период документов. Вторыми по количеству новых российских граждан стали выходцы из Таджикистана (25%).Запрет на вывоз курятины и успехи аграрного сектораМинистерство сельского хозяйства России предложило установить временный запрет на экспорт курятины. Такая мера будет способствовать сдерживанию роста цен на этот социально значимый продукт, а также позволит снизить риск угрозы продовольственной безопасности России, рассказали в Минсельхозе."Текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации", – сказано в документе.При этом Россия демонстрирует новые рекорды по производству зерна и остается мировым лидером в аграрном секторе."Россия продолжает занимать лидирующие позиции в аграрном секторе, несмотря на провоцируемые извне трудности. Напомню, производство зерна в прошлом году у нас достигло рекордной цифры – 158 млн тонн. На хороший урожай мы рассчитываем и сейчас", – цитирует РИА Новости премьер-министра страны Михаила Мишустина.Враг несет потери в людях и техникеВСУ за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли порядка 850 боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин."Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – сказал нардеп ВР.Укреплять безопасность ЕвразииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров предложил преобразовать международный форум "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА) в полноценную организацию по взаимодействию в сфере безопасности в Евразии. Об этом он заявил, выступая на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", которая прошла в Минске."Помимо соответствующих программ ШОС и ОДКБ, видим возможность творчески раскрыть потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках работы по преобразованию в полноценную организацию эта структура могла бы стать площадкой для обсуждения в кругу единомышленников широкой евразийской повестки дня, включая и вопросы обеспечения военно-политической стабильности на взаимоприемлемых основах", – заявил Лавров.Резолюции по палестино-израильскому конфликту отклоненыСовбез ООН по итогам голосования отклонил и российский, и американский пакеты резолюций по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя произошедшее, заявил, что СБ ООН "в очередной раз не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность"."Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности – это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать", – прокомментировал решение России Небензя в ходе открытых дебатов.При этом попытки США монополизировать процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной привели к катастрофической ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования привели к нынешней катастрофической ситуации", – заявил он.

https://crimea.ria.ru/20231026/rossiya-i-ukraina-prekratili-sotrudnichestvo-po-razvitiyu-punktov-propuska-1132344730.html

https://crimea.ria.ru/20231026/kolumb-iz-kolomyi-i-khristos-iz-galichiny-kak-ukraintsy-istoriyu-sochinyali-1132341551.html

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