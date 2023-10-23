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Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник
Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник
В понедельник, 23 октября, в трех районах полуострова могут быть слышны громкие звуки, которые связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов,... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
кировский район крыма
джанкойский район
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 23 октября, в трех районах полуострова могут быть слышны громкие звуки, которые связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов, предупредил советник главы региона Олег Крючков."23 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Власти региона призывают жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проходит почти ежедневно на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в соцсетях.Так, накануне в Крыму также уничтожали боеприпасы в трех районах. Днем ранее в МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиВ Севастополе тренируются противодиверсионные расчетыСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, кировский район крыма, джанкойский район, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник

В трех районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы - власти

06:31 23.10.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму уничтожают взрывоопасные предметы
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 23 октября, в трех районах полуострова могут быть слышны громкие звуки, которые связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов, предупредил советник главы региона Олег Крючков.
"23 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.
Утилизация боеприпасов в поселке Октябрьское и в селе Вольное Джанкойского района будет проходить с 13 до 15 часов, а в городе Старый Крым - с 11 до 13 часов.
Власти региона призывают жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проходит почти ежедневно на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в соцсетях.
Так, накануне в Крыму также уничтожали боеприпасы в трех районах. Днем ранее в МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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