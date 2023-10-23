https://crimea.ria.ru/20231023/gde-v-krymu-utiliziruyut-boepripasy-v-ponedelnik-1132253773.html

Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник

Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник

В понедельник, 23 октября, в трех районах полуострова могут быть слышны громкие звуки, которые связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов,... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T06:31

2023-10-23T06:31

2023-10-23T06:31

крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

кировский район крыма

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 23 октября, в трех районах полуострова могут быть слышны громкие звуки, которые связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов, предупредил советник главы региона Олег Крючков."23 октября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Власти региона призывают жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ на территории полуострова проходит почти ежедневно на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в соцсетях.Так, накануне в Крыму также уничтожали боеприпасы в трех районах. Днем ранее в МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиВ Севастополе тренируются противодиверсионные расчетыСнова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения

крым

кировский район крыма

джанкойский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, кировский район крыма, джанкойский район, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма