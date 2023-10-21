https://crimea.ria.ru/20231021/unichtozhenie-boepripasov-v-trekh-rayonakh-kryma-v-subbotu-budet-gromko-1132232924.html

Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко

Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко

В трех районах Крыма в субботу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T08:21

2023-10-21T08:21

2023-10-21T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в субботу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Утилизация боеприпасов с 11.00 до 13.00 пройдет в Старом Крыму. В поселке городского типа Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района громкие звуки будут слышны с 13.00 до 15.00.Жителей и гостей населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходит почти каждый день на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасовВ МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасовПод Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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