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Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко
Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко
В трех районах Крыма в субботу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T08:21
2023-10-21T08:19
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в субботу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Утилизация боеприпасов с 11.00 до 13.00 пройдет в Старом Крыму. В поселке городского типа Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района громкие звуки будут слышны с 13.00 до 15.00.Жителей и гостей населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходит почти каждый день на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасовВ МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасовПод Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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Уничтожение боеприпасов: в трех районах Крыма в субботу будет громко

В трех районах Крыма в субботу будут уничтожать боеприпасы

08:21 21.10.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюГУ МЧС России по городу Севастополю проводят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны
ГУ МЧС России по городу Севастополю проводят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма в субботу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в Telegram-канале.
Утилизация боеприпасов с 11.00 до 13.00 пройдет в Старом Крыму. В поселке городского типа Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района громкие звуки будут слышны с 13.00 до 15.00.
Жителей и гостей населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Обезвреживание опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходит почти каждый день на специальных полигонах. Информацию об этих работах власти республики и МЧС передают заблаговременно через СМИ и размещают на своих официальных страницах в социальных сетях.
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