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В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов
В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов
В МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы анонсировала пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T19:24
2023-10-20T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы анонсировала пресс-служба ведомства.В ведомстве призвали горожан и гостей города сохранять спокойствие, отметив, что работы будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.Утром 20 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что днем в Старом Крыму, Феодосии и еще пяти населенных пунктах полуострова. Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
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гу мчс россии по севастополю, безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, новости крыма
В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов

МЧС Севастополя: вечером в пятницу на полигоне уничтожают боеприпасы времен ВОВ

19:24 20.10.2023 (обновлено: 19:27 20.10.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюГУ МЧС России по городу Севастополю проводят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны
ГУ МЧС России по городу Севастополю проводят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы анонсировала пресс-служба ведомства.
"В ближайшие минуты на полигоне в долине Кара-Коба сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю будут проводить плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории региона в ходе отработки заявок от населения", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали горожан и гостей города сохранять спокойствие, отметив, что работы будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Утром 20 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что днем в Старом Крыму, Феодосии и еще пяти населенных пунктах полуострова.
Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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