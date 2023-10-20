https://crimea.ria.ru/20231020/v-mchs-sevastopolya-predupredili-o-nachale-rabot-po-utilizatsii-boepripasov-1132228570.html

В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов

В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов - РИА Новости Крым, 20.10.2023

В МЧС Севастополя предупредили о начале работ по утилизации боеприпасов

В МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы анонсировала пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T19:24

2023-10-20T19:24

2023-10-20T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В МЧС Севастополя объявили о начале мероприятий по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы анонсировала пресс-служба ведомства.В ведомстве призвали горожан и гостей города сохранять спокойствие, отметив, что работы будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.Утром 20 октября советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что днем в Старом Крыму, Феодосии и еще пяти населенных пунктах полуострова. Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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