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Главное за день: 21 октября

Главное за день: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Главное за день: 21 октября

Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T21:59

2023-10-21T21:59

2023-10-21T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом аукционе по продаже национализированного имущества. Под Керчью вспыхнул крупный пожар, на тушение которого ушло пять часов. Российские военные сбили самолеты и вертолет воздушных сил Украины. В ДТП в Турции пострадали российские туристы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовый глава Крымской митрополииМитрополит Лазарь приветствовал в Симферополе нового главу Крымской митрополии. Владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе и рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. В числе главных задач митрополит назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.Самый популярный лот - квартира Зеленских в ЯлтеВ Крыму до конца года планируют продать на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, выручив более 1 млрд рублей, которые пополнят бюджет республики. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, этот объект самый востребованный.Крупный пожар под КерчьюОгонь вспыхнул в селе Курортное, недалеко от озера Чокрак. Загорелась сухая трава. Борьбу с пожаром осложнял сильный ветер. В итоге, пламя распространилось по территории площадью в 1 га. Силами пожарных и работников Управления особо охраняемыми природными территориями РК огонь удалось ликвидировать. Территория природного заказника не пострадала.Сбитые украинские самолеты и вертолетРоссийскими войсками с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Также перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Пострадавшие в Турции российские туристыДва микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Как минимум пятеро человек россиян госпитализированы. Значительная их часть отказались от госпитализации и предпочли поехать в отели. Об этом сообщило агентство IHA.

https://crimea.ria.ru/20231021/krym-vstrechaet-novogo-mitropolita---fotoreportazh--1132242664.html

https://crimea.ria.ru/20231021/kvartira-zelenskikh-v-yalte--samyy-vostrebovannyy-lot-na-torgakh-1132233469.html

https://crimea.ria.ru/20231021/zakharova-litve-vylozhite-svoimi-knopkami-na-avtostrade-nazlo-rossii-1132237254.html

https://crimea.ria.ru/20231021/v-simferopole-otkrylsya-vii-kurultay-musulman-kryma-1132236281.html

https://crimea.ria.ru/20231021/vodopad-uchan-su-v-krymu-okazalsya-na-18-metrov-vyshe---uchenye-1132233158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, в мире, турция, тихон шевкунов, религия, православие, симферополь