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Главное за день: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Главное за день: 21 октября
Главное за день: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Главное за день: 21 октября
Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T21:59
2023-10-21T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом аукционе по продаже национализированного имущества. Под Керчью вспыхнул крупный пожар, на тушение которого ушло пять часов. Российские военные сбили самолеты и вертолет воздушных сил Украины. В ДТП в Турции пострадали российские туристы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНовый глава Крымской митрополииМитрополит Лазарь приветствовал в Симферополе нового главу Крымской митрополии. Владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе и рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. В числе главных задач митрополит назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.Самый популярный лот - квартира Зеленских в ЯлтеВ Крыму до конца года планируют продать на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, выручив более 1 млрд рублей, которые пополнят бюджет республики. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, этот объект самый востребованный.Крупный пожар под КерчьюОгонь вспыхнул в селе Курортное, недалеко от озера Чокрак. Загорелась сухая трава. Борьбу с пожаром осложнял сильный ветер. В итоге, пламя распространилось по территории площадью в 1 га. Силами пожарных и работников Управления особо охраняемыми природными территориями РК огонь удалось ликвидировать. Территория природного заказника не пострадала.Сбитые украинские самолеты и вертолетРоссийскими войсками с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Также перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Пострадавшие в Турции российские туристыДва микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Как минимум пятеро человек россиян госпитализированы. Значительная их часть отказались от госпитализации и предпочли поехать в отели. Об этом сообщило агентство IHA.
https://crimea.ria.ru/20231021/krym-vstrechaet-novogo-mitropolita---fotoreportazh--1132242664.html
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главное за день, новости, новости крыма, в мире, турция, тихон шевкунов, религия, православие, симферополь
Главное за день: 21 октября

Главные события и заявления субботы, 21 октября

21:59 21.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом аукционе по продаже национализированного имущества. Под Керчью вспыхнул крупный пожар, на тушение которого ушло пять часов. Российские военные сбили самолеты и вертолет воздушных сил Украины. В ДТП в Турции пострадали российские туристы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Новый глава Крымской митрополии

Митрополит Лазарь приветствовал в Симферополе нового главу Крымской митрополии. Владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе и рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. В числе главных задач митрополит назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.
Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
18:06Фотоленты
Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

Самый популярный лот - квартира Зеленских в Ялте

В Крыму до конца года планируют продать на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, выручив более 1 млрд рублей, которые пополнят бюджет республики. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, этот объект самый востребованный.
Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:16
Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах

Крупный пожар под Керчью

Огонь вспыхнул в селе Курортное, недалеко от озера Чокрак. Загорелась сухая трава. Борьбу с пожаром осложнял сильный ветер. В итоге, пламя распространилось по территории площадью в 1 га. Силами пожарных и работников Управления особо охраняемыми природными территориями РК огонь удалось ликвидировать. Территория природного заказника не пострадала.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
14:51
Захарова Литве: выложите своими кнопками на автостраде "Назло России"

Сбитые украинские самолеты и вертолет

Российскими войсками с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Также перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
VII Курултай мусульман Крыма открылся в Симферополе
13:26
В Симферополе открылся VII Курултай мусульман Крыма

Пострадавшие в Турции российские туристы

Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Как минимум пятеро человек россиян госпитализированы. Значительная их часть отказались от госпитализации и предпочли поехать в отели. Об этом сообщило агентство IHA.
Водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:35
Водопад Учан-Су в Крыму оказался на 18 метров выше - ученые
 
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