Главное за день: 21 октября
Главные события и заявления субботы, 21 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в новой должности. Квартира Зеленских в Ялте стала самым популярным лотом на открытом аукционе по продаже национализированного имущества. Под Керчью вспыхнул крупный пожар, на тушение которого ушло пять часов. Российские военные сбили самолеты и вертолет воздушных сил Украины. В ДТП в Турции пострадали российские туристы.
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Новый глава Крымской митрополии
Митрополит Лазарь приветствовал в Симферополе нового главу Крымской митрополии. Владыка Тихон отслужил благодарственный молебен в Александро-Невском кафедральном соборе и рассказал о своем видении первоначальных задач на новом посту. В числе главных задач митрополит назвал помощь церкви на новых территориях России и сохранение стабильности в самом Крыму.
Самый популярный лот - квартира Зеленских в Ялте
В Крыму до конца года планируют продать на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, выручив более 1 млрд рублей, которые пополнят бюджет республики. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, этот объект самый востребованный.
Крупный пожар под Керчью
Огонь вспыхнул в селе Курортное, недалеко от озера Чокрак. Загорелась сухая трава. Борьбу с пожаром осложнял сильный ветер. В итоге, пламя распространилось по территории площадью в 1 га. Силами пожарных и работников Управления особо охраняемыми природными территориями РК огонь удалось ликвидировать. Территория природного заказника не пострадала.
Сбитые украинские самолеты и вертолет
Российскими войсками с помощью средств противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Также перехвачены две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Пострадавшие в Турции российские туристы
Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Как минимум пятеро человек россиян госпитализированы. Значительная их часть отказались от госпитализации и предпочли поехать в отели. Об этом сообщило агентство IHA.