https://crimea.ria.ru/20231021/dtp-s-turisticheskimi-avtobusami-v-turtsii---postradali-rossiyane-1132243222.html

ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне

ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне - РИА Новости Крым, 21.10.2023

ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне

Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T17:22

2023-10-21T17:22

2023-10-21T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA.Два микроавтобуса двигались в субботу в одном направлении по трассе D400 и столкнулись в районе деревни Кылызагач.Агентство указывает, что в больницу госпитализированы двое водителей микроавтобусов и пятеро российских граждан.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, дтп, россия, происшествия, новости