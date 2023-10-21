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ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне
ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне - РИА Новости Крым, 21.10.2023
ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне
Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T17:22
2023-10-21T17:22
2023-10-21T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA.Два микроавтобуса двигались в субботу в одном направлении по трассе D400 и столкнулись в районе деревни Кылызагач.Агентство указывает, что в больницу госпитализированы двое водителей микроавтобусов и пятеро российских граждан.
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ДТП с туристическими автобусами в Турции - пострадали россияне
Автобусы с туристами из России попали в ДТП в Турции, госпитализированы 5 россиян - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян, сообщило агентство IHA.
Два микроавтобуса двигались в субботу в одном направлении по трассе D400 и столкнулись в районе деревни Кылызагач.
"В результате аварии пострадало много российских туристов. Значительная их часть отказалась от госпитализации... несмотря на увещевания врачей, туристы отказались ехать в больницу и предпочли поехать в отели. Среди отказавшихся были те, у кого лицо было в крови или они перевязывали раны выданными врачами бинтами", - пишет агентство.
Агентство указывает, что в больницу госпитализированы двое водителей микроавтобусов и пятеро российских граждан.