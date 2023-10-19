https://crimea.ria.ru/20231019/dobryy-doktor-ibrokhim-kak-stat-vzroslym-v-krymu-1132202020.html
Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму
Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму
РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T20:02
2023-10-19T20:02
2023-10-19T15:47
новые русские: иностранцы в крыму
крым
общество
россия
узбекистан
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Отец выходца из Узбекистана Иброхима Мукарамова тоже лечит. Правда, животных. Он ветеринар. По стопам отца сын ступил на стезю врачебного дела и стал доктором. В Крыму.Он очень много и очень почтительно рассказывает о родителях. Так принято в Узбекистане. Иброхим оттуда родом. На востоке старшим – максимум почета, уважения и благодарности. С горечью в голосе говорит о том, как впервые увидел мамины слезы – когда отпускала сына учиться в далекий от Ферганы Крым."Если бы она плакала из-за того, что я делал что-то плохое. Но я ей сказал, что хочу уехать, чтобы стать лучше, чтобы учиться. Она плакала, а я не понимал, почему", - мы сидим на скамейке городского сквера в 30 метрах от памятника врачам, который установили около главного корпуса медицинского вуза.Рядом – университетская клиника святителя Луки, там оперирует в том числе и доктор Иброхим.В Крыму учатся множество иностранцев, но не все из них прошли такой долгий и трудный путь, чтобы добиться своей цели. Для начала Иброхиму еще в школе пришлось выучить русский:Пришлось учиться в двух классах параллельно – в русском и узбекском, чтобы путем погружения выучить русский.Потом был медицинский колледж в Фергане, но поступить в медицинский вуз у себя на родине не смог."Была небольшая депрессия. И я с другом, который решил поступать в Крым, приехал в Симферополь. Были тесты, устные собеседования, задачи. Поступил".Стать хорошим докторомИброхим говорит о себе: упрямый. Наверное, таким и положено быть старшему сыну простого сельского ветеринара, чтобы выбиться в люди, стать хирургом.Ради того, чтобы стать хорошим доктором, Иброхим отказался от возвращения на родину, хотя по родным очень, очень скучает. Он уехал от родных, сам выстроил свою жизнь, задался целью и к ней планомерно движется.И Иброхим учился, учится и будет учиться. Такой наказ дали ему родители, провожая в другую страну."Папа сказал - только учись и все: работу не ищи, если деньги нужны – я дам. И вот я закончил второй курс, думал на каникулах поработать, чтобы приодеться. А папа: "Нет, иди в больницу", - говорит. Чтобы опыт получить. Меня сначала брать не хотели, а потом взяли. А вот мои однокурсники не ходили по больницам, а после того, как окончили вуз, жалели об упущенном времени".Будучи студентом, отвлекался от медицины Иброхим волонтерством. Помогает как медик-доброволец на различных общественных мероприятиях.Сейчас он уже работает по специальности и приобретает бесценный врачебный опыт.А еще Иброхим уже второй год преподает – и иностранным, и местным студентам общую хирургию. Пока он не понял, что ему больше нравится – стоять у операционного стола или же учить своих будущих коллег.Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе >>"Мне нравится, когда студенты слушают и делают то, что я говорю, на практике это пробуют. Но и, когда долгое время не захожу в операционную, у меня начинается прямо ломка. Мне хочется оперировать, помогать людям. У меня самая длинна операция длилась семь часов. Столько времени стоять на одном месте и оперировать живого человека тяжело. Но из-за того, что нам это интересно, мы не замечаем, сколько времени прошло. Мы на часы не смотрим - просто понимаем, что надо закончить, надо дошить".Крымский жизненный опытОн вспоминает, как один раз здесь, в Крыму, ему стало очень страшно. Тогда он уже жил в Симферополе шестой год. Возникла сложная жизненная ситуация. Иброхим обратился к отцу. Но отец отказал в жизненном совете:Так здесь, в Крыму, Иброхим стал совсем взрослым. Он практически старший брат для тех студентов и соотечественников, кто, находясь вдали от родных и родины, нуждается в жизненном опыте старших.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает >>"С некоторыми строго общаюсь, советы даю. Потому что, когда я учился, мало было людей, к которым я приходил за советом. Старшие часто говорили - я не знаю, делай, что хочешь. Это для меня было обидно".Преподаватель Иброхим честно говорит, что во многом не понимает своих студентов. По его словам, они не смотрят в будущее: у них одна цель - получить диплом."Сегодня занятие было. Спрашиваю студентов, кем хочешь стать – не знаю, еще думаю. А это третий курс. Почему вы не знаете, куда вы идете?", - задает риторический вопрос молодой хирург.Воспитывать как в УзбекистанеСейчас он ездит домой раз в год. Привозит оттуда местным друзьям гостинцы – таких сухофруктов, как в солнечном Узбекистане, в солнечном Крыму все равно нет.Родители Иброхима были в Крыму всего один раз – нет возможности оставить хозяйство. Родителям – особое уважение. С нежностью рассказывает, какие большие наделы земли они обрабатывают – сады и огороды, виноградники, как надо тяжело трудиться на земле."Они трудоголики. Как-то через два, три года после начала учебы приехал к ним, здороваюсь и руками чувствую, какая у них жесткая, вся поцарапанная ладонь. И я понимаю, что все это, чтобы обеспечить нас, детей"."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>В Крыму, говорит молодой врач, его больше всего удивил не климат, не снег, а отношение людей к старшим. Неприятно, когда молодежь хамит взрослым, непривычно, когда видит удивление на лицах возрастных соседей, если с ними поздороваться. Своих детей они с супругой точно будут воспитывать, как в Узбекистане – в почете к старикам, в благодарности за опыт ко взрослым."Папа был обычным работником в селе, чтобы нас обеспечивать, чтобы мы стали еще лучше. Моя задача – сделать так, чтобы у детей, которые у меня появляются, жизнь была лучше моей. А они сами были людям полезнее, чем я. Я так стараюсь делать".Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp
крым, общество, россия, узбекистан, авторы, эксклюзивы риа новости крым
Отец выходца из Узбекистана Иброхима Мукарамова тоже лечит. Правда, животных. Он ветеринар. По стопам отца сын ступил на стезю врачебного дела и стал доктором. В Крыму.
Он очень много и очень почтительно рассказывает о родителях. Так принято в Узбекистане. Иброхим оттуда родом. На востоке старшим – максимум почета, уважения и благодарности. С горечью в голосе говорит о том, как впервые увидел мамины слезы – когда отпускала сына учиться в далекий от Ферганы Крым.
"Если бы она плакала из-за того, что я делал что-то плохое. Но я ей сказал, что хочу уехать, чтобы стать лучше, чтобы учиться. Она плакала, а я не понимал, почему", - мы сидим на скамейке городского сквера в 30 метрах от памятника врачам, который установили около главного корпуса медицинского вуза.
Рядом – университетская клиника святителя Луки, там оперирует в том числе и доктор Иброхим.
В Крыму учатся множество иностранцев, но не все из них прошли такой долгий и трудный путь, чтобы добиться своей цели. Для начала Иброхиму еще в школе пришлось выучить русский:
"До пятого класса в школе учился только на узбекском языке, а с пятого класса перешел в русский класс. И первое время там тупо сидел: учат на русском, а я его не понимаю! Что же делать? Папа говорит – вернуть тебя обратно? А я отвечаю – нет, дальше пойду".
Пришлось учиться в двух классах параллельно – в русском и узбекском, чтобы путем погружения выучить русский.
Потом был медицинский колледж в Фергане, но поступить в медицинский вуз у себя на родине не смог.
"Была небольшая депрессия. И я с другом, который решил поступать в Крым, приехал в Симферополь. Были тесты, устные собеседования, задачи. Поступил".
Стать хорошим доктором
Иброхим говорит о себе: упрямый. Наверное, таким и положено быть старшему сыну простого сельского ветеринара, чтобы выбиться в люди, стать хирургом.
Ради того, чтобы стать хорошим доктором, Иброхим отказался от возвращения на родину, хотя по родным очень, очень скучает. Он уехал от родных, сам выстроил свою жизнь, задался целью и к ней планомерно движется.
"Я понимал, что, если поеду в Узбекистан, то буду развиваться благодаря знакомым родителей, за деньги, может быть. И решил остаться здесь, добить то, что я начал, чтобы получить максимальный опыт. А потом уже подумаю, вернуться мне домой или нет. Это зависит от того, какой будет результат".
И Иброхим учился, учится и будет учиться. Такой наказ дали ему родители, провожая в другую страну.
"Папа сказал - только учись и все: работу не ищи, если деньги нужны – я дам. И вот я закончил второй курс, думал на каникулах поработать, чтобы приодеться. А папа: "Нет, иди в больницу", - говорит. Чтобы опыт получить. Меня сначала брать не хотели, а потом взяли. А вот мои однокурсники не ходили по больницам, а после того, как окончили вуз, жалели об упущенном времени".
Будучи студентом, отвлекался от медицины Иброхим волонтерством. Помогает как медик-доброволец на различных общественных мероприятиях.
Сейчас он уже работает по специальности и приобретает бесценный врачебный опыт.
"Я хирург в основном брюшной полости, но параллельно из-за того, что мои коллеги работают сосудистым хирургом, пластическим хирургом и в травматологии тоже есть знакомства, я ассистирую им как младший хирург в клинике святителя Луки при университете. И получается, что снова обучаюсь".
А еще Иброхим уже второй год преподает – и иностранным, и местным студентам общую хирургию. Пока он не понял, что ему больше нравится – стоять у операционного стола или же учить своих будущих коллег.
"Мне нравится, когда студенты слушают и делают то, что я говорю, на практике это пробуют. Но и, когда долгое время не захожу в операционную, у меня начинается прямо ломка. Мне хочется оперировать, помогать людям. У меня самая длинна операция длилась семь часов. Столько времени стоять на одном месте и оперировать живого человека тяжело. Но из-за того, что нам это интересно, мы не замечаем, сколько времени прошло. Мы на часы не смотрим - просто понимаем, что надо закончить, надо дошить".
Крымский жизненный опыт
Он вспоминает, как один раз здесь, в Крыму, ему стало очень страшно. Тогда он уже жил в Симферополе шестой год. Возникла сложная жизненная ситуация. Иброхим обратился к отцу. Но отец отказал в жизненном совете:
"Сын, ты там сам живешь. То, что ты рассказываешь мне, я многого не понимаю, как помочь тебе не знаю. Ты сам там находишься, сам и решай. Я понял тогда, что сам должен принимать решения, осознал, что сам хозяин своей жизни".
Так здесь, в Крыму, Иброхим стал совсем взрослым. Он практически старший брат для тех студентов и соотечественников, кто, находясь вдали от родных и родины, нуждается в жизненном опыте старших.
"С некоторыми строго общаюсь, советы даю. Потому что, когда я учился, мало было людей, к которым я приходил за советом. Старшие часто говорили - я не знаю, делай, что хочешь. Это для меня было обидно".
Преподаватель Иброхим честно говорит, что во многом не понимает своих студентов. По его словам, они не смотрят в будущее: у них одна цель - получить диплом.
"Сегодня занятие было. Спрашиваю студентов, кем хочешь стать – не знаю, еще думаю. А это третий курс. Почему вы не знаете, куда вы идете?", - задает риторический вопрос молодой хирург.
Воспитывать как в Узбекистане
Сейчас он ездит домой раз в год. Привозит оттуда местным друзьям гостинцы – таких сухофруктов, как в солнечном Узбекистане, в солнечном Крыму все равно нет.
Родители Иброхима были в Крыму всего один раз – нет возможности оставить хозяйство. Родителям – особое уважение. С нежностью рассказывает, какие большие наделы земли они обрабатывают – сады и огороды, виноградники, как надо тяжело трудиться на земле.
"Они трудоголики. Как-то через два, три года после начала учебы приехал к ним, здороваюсь и руками чувствую, какая у них жесткая, вся поцарапанная ладонь. И я понимаю, что все это, чтобы обеспечить нас, детей".
В Крыму, говорит молодой врач, его больше всего удивил не климат, не снег, а отношение людей к старшим. Неприятно, когда молодежь хамит взрослым, непривычно, когда видит удивление на лицах возрастных соседей, если с ними поздороваться. Своих детей они с супругой точно будут воспитывать, как в Узбекистане – в почете к старикам, в благодарности за опыт ко взрослым.
"Папа был обычным работником в селе, чтобы нас обеспечивать, чтобы мы стали еще лучше. Моя задача – сделать так, чтобы у детей, которые у меня появляются, жизнь была лучше моей. А они сами были людям полезнее, чем я. Я так стараюсь делать".
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