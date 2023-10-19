https://crimea.ria.ru/20231019/dobryy-doktor-ibrokhim-kak-stat-vzroslym-v-krymu-1132202020.html

Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму

Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Добрый доктор Иброхим: как стать взрослым в Крыму

РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T20:02

2023-10-19T20:02

2023-10-19T15:47

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Отец выходца из Узбекистана Иброхима Мукарамова тоже лечит. Правда, животных. Он ветеринар. По стопам отца сын ступил на стезю врачебного дела и стал доктором. В Крыму.Он очень много и очень почтительно рассказывает о родителях. Так принято в Узбекистане. Иброхим оттуда родом. На востоке старшим – максимум почета, уважения и благодарности. С горечью в голосе говорит о том, как впервые увидел мамины слезы – когда отпускала сына учиться в далекий от Ферганы Крым."Если бы она плакала из-за того, что я делал что-то плохое. Но я ей сказал, что хочу уехать, чтобы стать лучше, чтобы учиться. Она плакала, а я не понимал, почему", - мы сидим на скамейке городского сквера в 30 метрах от памятника врачам, который установили около главного корпуса медицинского вуза.Рядом – университетская клиника святителя Луки, там оперирует в том числе и доктор Иброхим.В Крыму учатся множество иностранцев, но не все из них прошли такой долгий и трудный путь, чтобы добиться своей цели. Для начала Иброхиму еще в школе пришлось выучить русский:Пришлось учиться в двух классах параллельно – в русском и узбекском, чтобы путем погружения выучить русский.Потом был медицинский колледж в Фергане, но поступить в медицинский вуз у себя на родине не смог."Была небольшая депрессия. И я с другом, который решил поступать в Крым, приехал в Симферополь. Были тесты, устные собеседования, задачи. Поступил".Стать хорошим докторомИброхим говорит о себе: упрямый. Наверное, таким и положено быть старшему сыну простого сельского ветеринара, чтобы выбиться в люди, стать хирургом.Ради того, чтобы стать хорошим доктором, Иброхим отказался от возвращения на родину, хотя по родным очень, очень скучает. Он уехал от родных, сам выстроил свою жизнь, задался целью и к ней планомерно движется.И Иброхим учился, учится и будет учиться. Такой наказ дали ему родители, провожая в другую страну."Папа сказал - только учись и все: работу не ищи, если деньги нужны – я дам. И вот я закончил второй курс, думал на каникулах поработать, чтобы приодеться. А папа: "Нет, иди в больницу", - говорит. Чтобы опыт получить. Меня сначала брать не хотели, а потом взяли. А вот мои однокурсники не ходили по больницам, а после того, как окончили вуз, жалели об упущенном времени".Будучи студентом, отвлекался от медицины Иброхим волонтерством. Помогает как медик-доброволец на различных общественных мероприятиях.Сейчас он уже работает по специальности и приобретает бесценный врачебный опыт.А еще Иброхим уже второй год преподает – и иностранным, и местным студентам общую хирургию. Пока он не понял, что ему больше нравится – стоять у операционного стола или же учить своих будущих коллег.Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе >>"Мне нравится, когда студенты слушают и делают то, что я говорю, на практике это пробуют. Но и, когда долгое время не захожу в операционную, у меня начинается прямо ломка. Мне хочется оперировать, помогать людям. У меня самая длинна операция длилась семь часов. Столько времени стоять на одном месте и оперировать живого человека тяжело. Но из-за того, что нам это интересно, мы не замечаем, сколько времени прошло. Мы на часы не смотрим - просто понимаем, что надо закончить, надо дошить".Крымский жизненный опытОн вспоминает, как один раз здесь, в Крыму, ему стало очень страшно. Тогда он уже жил в Симферополе шестой год. Возникла сложная жизненная ситуация. Иброхим обратился к отцу. Но отец отказал в жизненном совете:Так здесь, в Крыму, Иброхим стал совсем взрослым. Он практически старший брат для тех студентов и соотечественников, кто, находясь вдали от родных и родины, нуждается в жизненном опыте старших.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает >>"С некоторыми строго общаюсь, советы даю. Потому что, когда я учился, мало было людей, к которым я приходил за советом. Старшие часто говорили - я не знаю, делай, что хочешь. Это для меня было обидно".Преподаватель Иброхим честно говорит, что во многом не понимает своих студентов. По его словам, они не смотрят в будущее: у них одна цель - получить диплом."Сегодня занятие было. Спрашиваю студентов, кем хочешь стать – не знаю, еще думаю. А это третий курс. Почему вы не знаете, куда вы идете?", - задает риторический вопрос молодой хирург.Воспитывать как в УзбекистанеСейчас он ездит домой раз в год. Привозит оттуда местным друзьям гостинцы – таких сухофруктов, как в солнечном Узбекистане, в солнечном Крыму все равно нет.Родители Иброхима были в Крыму всего один раз – нет возможности оставить хозяйство. Родителям – особое уважение. С нежностью рассказывает, какие большие наделы земли они обрабатывают – сады и огороды, виноградники, как надо тяжело трудиться на земле."Они трудоголики. Как-то через два, три года после начала учебы приехал к ним, здороваюсь и руками чувствую, какая у них жесткая, вся поцарапанная ладонь. И я понимаю, что все это, чтобы обеспечить нас, детей"."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>В Крыму, говорит молодой врач, его больше всего удивил не климат, не снег, а отношение людей к старшим. Неприятно, когда молодежь хамит взрослым, непривычно, когда видит удивление на лицах возрастных соседей, если с ними поздороваться. Своих детей они с супругой точно будут воспитывать, как в Узбекистане – в почете к старикам, в благодарности за опыт ко взрослым."Папа был обычным работником в селе, чтобы нас обеспечивать, чтобы мы стали еще лучше. Моя задача – сделать так, чтобы у детей, которые у меня появляются, жизнь была лучше моей. А они сами были людям полезнее, чем я. Я так стараюсь делать".Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

крым, общество, россия, узбекистан, авторы, эксклюзивы риа новости крым