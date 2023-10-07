Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает
Темнокожий студент успешно работает в бригаде скорой помощи в Крыму
© Из личных соцсетей Мбанзани Росси Ласкони КонгоМбанзани Росси Ласкони Конго работает на Симферопольской подстанции "скорой помощи" №2 медбратом
© Из личных соцсетей Мбанзани Росси Ласкони Конго
На фотографии – обычный врач скорой помощи: синяя форменная рубашка и брюки, на ногах, как у опытных врачей, чтоб меньше уставать – резиновые кроксы. Работает в Симферополе, снижает бабушкам давление, помогает при острой боли в животе, сердечных приступах – все как обычно. Только этот крымский доктор – из Конго.
На его лице часто светится улыбка, а главный статус Вконтакте – "истина, доброта, терпение". Очень подходит врачу. Без этого никак.
Он пьет в редакции РИА Новости Крым чай с лимоном, к которому пристрастился уже в Крыму, и рассказывает, как попал на полуостров.
Мбанзани Росси Ласкони – из врачебной семьи. Мама врач, папа врач, брат тоже врач. Семья живет в столице Республики Конго – Браззавиле. Учился очень хорошо, все многочисленные экзамены в школе сдал по высшему разряду. Таких способных студентов Конго отправляет учиться за границу за государственные деньги.
"Профессия нейрохирурга у нас в Конго очень, очень нужна, потому что нейрохирургов не хватает. Они есть, но постоянно работают за рубежом и приезжают в Конго по вызову", - рассказывает Росси.
При этом законы Конго не обязывают студентов, выучившихся за рубежом за счет страны, отрабатывать свое обучение, как у нас в России.
© из личных соцсетей Мбанзани Росси Ласкони Конго учится на врачаМбанзани Росси Ласкони Конго учится на врача
© из личных соцсетей Мбанзани Росси Ласкони Конго учится на врача
Мбанзани Росси Ласкони Конго учится на врача
По стопам родителей – в Россию
Кроме России разных специалистов Конго учит еще в Бельгии, Канаде, Марокко, во Франции и на Кубе.
"На Кубе, рассказывают наши, кто учатся, очень тяжело. Иногда некоторые хотят домой возвращаться, не окончив медицинский вуз. А Франция, колонией которой была Конго, даже если у вас какие-то супермаксимальные результаты по итогу госэкзаменов, рассматривают, рассматривают ваши документы, а потом в конце – отказ без причины. Я сдавал экзамен для поступления в военную академию Франции. Экзамен очень сложный, но я его сдал. Но Франция – непонятная страна: они каждый год делают международные конкурсы, чтобы набрать иностранцев, но визу мне так и не дали", - немного злится медик.
В итоге Росси выбрал Россию. Не просто так: его отец и мама в свое время тоже учились здесь, а брат учится сейчас.
"Представление, что нас ждет, у меня уже было, потому что папа учился в России - сначала Москва, потом Питер. Он – военный медик и часто приезжает, чтобы повысить квалификацию, знает русский. А мама училась в Ростове-на-Дону. Младший брат перешел на второй курс медицинского в Питере. Родители рассказывали, как они здесь учились, как жили, нам, детям, интересно было узнать, что и как. Я уже с 10 класса был убежден, что сто процентов сдам госэкзамены и обязательно получу место для учебы в России".
Сначала Россия Росси ошеломила своим климатом.
"Мы летели через Марокко, там было +28 градусов. Думал, что, когда в Москву приедем, все нормально будет. А мы прилетели в пять часов утра, выхожу из самолета без куртки, а там пять градусов. Добро пожаловать!" - шутит собеседник.
Затем был год учебы в Ростове: русский, физика, химия и биология. И южная зима.
"Первая зима всегда в голове остается. Через две недели, как мы приехали, уже снег пошел, минус 20 было. Это просто как чудо. Но тяжело".
© РИА Новости КрымМбанзани Росси Ласкони
© РИА Новости Крым
Мбанзани Росси Ласкони
Русский для африканца
"Наши преподаватели очень хорошие были, но жесткие - требуют, чтобы мы выходили на улицу, в магазин, кино, общались. Они прямо как мама. Звонят: "Ты где? Во сколько приедешь?" Просыпаешься в 8 утра, там минус 20. Преподаватель звонит – але, надо приходить на занятия. А ты окно открываешь, снег сдуваешь".
Отец Росси Мбанзани давал совет – учить язык и жизнь страны методом погружения, сын ему последовал:
"У меня сразу появились друзья, в основном русские. Читать книги — это хорошо, но живая практика — лучше. Мы сначала утром идем в универ, вечером - на футбол или в кино, все с друзьями. И через полгода у меня с языком все нормально уже было. Мы даже не закончили подготовительный факультет, я уже начал выступать на всяких конференциях".
Активная жизненная позиция Росси – его конек. И уже после того, как он начал жить и учиться в Крыму, этому принципу следовал: спорт, волонтерство, участие в различных общественных движениях – это его. А еще никто учебу не отменял. Плюс летом и работа появилась. Пошел самым обычным фельдшером на симферопольскую подстанцию скорой помощи №2. Не для заработка – для опыта и подготовки к будущей профессии.
"Скорая – это школа жизни, мы там всякое видим. Уже через 3-4 года, когда приступаем действительно по своей специальности – ничего страшно нам не будет уже".
Росси хвалит заведующую симферопольской станции скорой помощи Лидию Прохасько и коллег – "атмосфера прекрасная". И те больные, к которым их бригада приезжает, тоже не подкачали, никакого расизма нет и в помине:
"Изначально мы думали, что люди будут как-то, возможно, негативно реагировать. Но пока кроме как удивления я больше ничего не видел – "о, у нас в Крыму даже такие врачи есть!"
© из личных соцсетей Мбанзани Росси Мбанзани Росси работает санитаром на "скорой"
© из личных соцсетей Мбанзани Росси
Мбанзани Росси работает санитаром на "скорой"
5630 километров между Крымом и Конго
В Крыму Росси нравится – хорошая погода, люди приятные и красиво. Любимое место – Севастополь и Балаклава. С едой тоже проблем нет:
"Я все ем. И сам готовлю. Сейчас я самсу часто кушаю".
Больше всего в российском Крыму африканскому доктору не хватает близких. Вот уже почти шесть лет как он не был на родине – билет стоит очень дорого. И путь неблизкий: из Симферополя в Москву, потом из Москвы в Марокко, а из Марокко уже в Конго. Можно через Эфиопию или через Эмираты, но несколько пересадок обеспечены.
"Я родителям говорю: не покупайте мне билеты, лучше мне эти деньги отправьте", - на темном лице России белоснежная улыбка ярче яркого.
Останется ли темнокожий студент в Крыму, наш собеседник пока не знает, не строит таких далеко идущих планов. Первоначальная цель – закончить ординатуру.
"У меня уже здесь есть друзья, сформировались связи, есть свое. Но будет проблема, когда придет время возвращаться домой, ведь я к тому времени проживу в России лет 8-9. А если я действительно возвращаюсь домой, что там? Пустота".
А пока его жизнь полна до краев. Мбанзани Росси Ласкони хоть и улыбается, но видно, что устал. К нам в редакцию он пришел прямиком со смены на подстанции. А ему еще к парам готовиться и к очередной конференции, забот хватает. Как и энергии в этом парне, решившем стать доктором очень сложной профессии. Истина, доброта и терпение из его кредо помогут ему справиться.
Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"