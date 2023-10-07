https://crimea.ria.ru/20231007/rossi-v-rossii-kak-student-iz-kongo-v-krymu-na-skoroy-rabotaet-1131851517.html

Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает

Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает

На фотографии – обычный врач скорой помощи: синяя форменная рубашка и брюки, на ногах, как у опытных врачей, чтоб меньше уставать – резиновые кроксы. Работает в РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T20:16

2023-10-07T20:16

2023-10-07T20:16

новые русские: иностранцы в крыму

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На фотографии – обычный врач скорой помощи: синяя форменная рубашка и брюки, на ногах, как у опытных врачей, чтоб меньше уставать – резиновые кроксы. Работает в Симферополе, снижает бабушкам давление, помогает при острой боли в животе, сердечных приступах – все как обычно. Только этот крымский доктор – из Конго.На его лице часто светится улыбка, а главный статус Вконтакте – "истина, доброта, терпение". Очень подходит врачу. Без этого никак.Он пьет в редакции РИА Новости Крым чай с лимоном, к которому пристрастился уже в Крыму, и рассказывает, как попал на полуостров.Мбанзани Росси Ласкони – из врачебной семьи. Мама врач, папа врач, брат тоже врач. Семья живет в столице Республики Конго – Браззавиле. Учился очень хорошо, все многочисленные экзамены в школе сдал по высшему разряду. Таких способных студентов Конго отправляет учиться за границу за государственные деньги.При этом законы Конго не обязывают студентов, выучившихся за рубежом за счет страны, отрабатывать свое обучение, как у нас в России.По стопам родителей – в РоссиюКроме России разных специалистов Конго учит еще в Бельгии, Канаде, Марокко, во Франции и на Кубе."На Кубе, рассказывают наши, кто учатся, очень тяжело. Иногда некоторые хотят домой возвращаться, не окончив медицинский вуз. А Франция, колонией которой была Конго, даже если у вас какие-то супермаксимальные результаты по итогу госэкзаменов, рассматривают, рассматривают ваши документы, а потом в конце – отказ без причины. Я сдавал экзамен для поступления в военную академию Франции. Экзамен очень сложный, но я его сдал. Но Франция – непонятная страна: они каждый год делают международные конкурсы, чтобы набрать иностранцев, но визу мне так и не дали", - немного злится медик.В итоге Росси выбрал Россию. Не просто так: его отец и мама в свое время тоже учились здесь, а брат учится сейчас."Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни >>Сначала Россия Росси ошеломила своим климатом."Мы летели через Марокко, там было +28 градусов. Думал, что, когда в Москву приедем, все нормально будет. А мы прилетели в пять часов утра, выхожу из самолета без куртки, а там пять градусов. Добро пожаловать!" - шутит собеседник.Затем был год учебы в Ростове: русский, физика, химия и биология. И южная зима."Первая зима всегда в голове остается. Через две недели, как мы приехали, уже снег пошел, минус 20 было. Это просто как чудо. Но тяжело".Русский для африканца"Наши преподаватели очень хорошие были, но жесткие - требуют, чтобы мы выходили на улицу, в магазин, кино, общались. Они прямо как мама. Звонят: "Ты где? Во сколько приедешь?" Просыпаешься в 8 утра, там минус 20. Преподаватель звонит – але, надо приходить на занятия. А ты окно открываешь, снег сдуваешь".Отец Росси Мбанзани давал совет – учить язык и жизнь страны методом погружения, сын ему последовал:"У меня сразу появились друзья, в основном русские. Читать книги — это хорошо, но живая практика — лучше. Мы сначала утром идем в универ, вечером - на футбол или в кино, все с друзьями. И через полгода у меня с языком все нормально уже было. Мы даже не закончили подготовительный факультет, я уже начал выступать на всяких конференциях".Хотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму >>Активная жизненная позиция Росси – его конек. И уже после того, как он начал жить и учиться в Крыму, этому принципу следовал: спорт, волонтерство, участие в различных общественных движениях – это его. А еще никто учебу не отменял. Плюс летом и работа появилась. Пошел самым обычным фельдшером на симферопольскую подстанцию скорой помощи №2. Не для заработка – для опыта и подготовки к будущей профессии."Скорая – это школа жизни, мы там всякое видим. Уже через 3-4 года, когда приступаем действительно по своей специальности – ничего страшно нам не будет уже".Росси хвалит заведующую симферопольской станции скорой помощи Лидию Прохасько и коллег – "атмосфера прекрасная". И те больные, к которым их бригада приезжает, тоже не подкачали, никакого расизма нет и в помине:5630 километров между Крымом и КонгоВ Крыму Росси нравится – хорошая погода, люди приятные и красиво. Любимое место – Севастополь и Балаклава. С едой тоже проблем нет:"Я все ем. И сам готовлю. Сейчас я самсу часто кушаю".Больше всего в российском Крыму африканскому доктору не хватает близких. Вот уже почти шесть лет как он не был на родине – билет стоит очень дорого. И путь неблизкий: из Симферополя в Москву, потом из Москвы в Марокко, а из Марокко уже в Конго. Можно через Эфиопию или через Эмираты, но несколько пересадок обеспечены."Я родителям говорю: не покупайте мне билеты, лучше мне эти деньги отправьте", - на темном лице России белоснежная улыбка ярче яркого.Останется ли темнокожий студент в Крыму, наш собеседник пока не знает, не строит таких далеко идущих планов. Первоначальная цель – закончить ординатуру."У меня уже здесь есть друзья, сформировались связи, есть свое. Но будет проблема, когда придет время возвращаться домой, ведь я к тому времени проживу в России лет 8-9. А если я действительно возвращаюсь домой, что там? Пустота".Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе >>А пока его жизнь полна до краев. Мбанзани Росси Ласкони хоть и улыбается, но видно, что устал. К нам в редакцию он пришел прямиком со смены на подстанции. А ему еще к парам готовиться и к очередной конференции, забот хватает. Как и энергии в этом парне, решившем стать доктором очень сложной профессии. Истина, доброта и терпение из его кредо помогут ему справиться.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

общество, крым, эксклюзивы риа новости крым, здравоохранение в крыму и севастополе, авторы, конго, мбанзани росси ласкони, скорая помощь