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20 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах

20 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах - РИА Новости Крым, 17.10.2023

20 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах

В Раздольненском районе Крыма 20 октября проведут антитеррористические учения, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Денис Олейник. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T14:39

2023-10-17T14:39

2023-10-17T14:39

раздольненский район крыма

денис олейник

антитеррор

учения

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безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 20 октября проведут антитеррористические учения, сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Денис Олейник.Местные власти просят отнестись к происходящему с пониманием и следить за официальными сообщениями администрации.Утром 17 октября учения прошли в Севастополе: корабли ЧФ провели учебные стрельбы на внешнем рейде. О том, что будет громко, горожан предупредил губернатор Михаил Развожаев.В Ялте на антитеррористические мероприятия направят дополнительные средства, сэкономленные в течение года. Всего удалось сохранить более 53 миллионов рублей, которые будут потрачены в том числе на усиление противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования и культуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава районаКрымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочкиАтака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму

раздольненский район крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздольненский район крыма, денис олейник, антитеррор, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крым