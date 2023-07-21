https://crimea.ria.ru/20230721/chto-proiskhodit-v-razdolnom-posle-ataki-bpla---glava-rayona-1130224585.html

Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района

Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района

В крымском поселке Раздольном завершается устранение последствий атаки вражеского беспилотника, в результате которой погибла девочка-подросток и были повреждены РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T18:31

2023-07-21T18:31

2023-07-21T18:31

крым

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольном завершается устранение последствий атаки вражеского беспилотника, в результате которой погибла девочка-подросток и были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает глава Раздольненского района Денис Олейник.По его словам, проезд по улице Ленина будет открыт с 22 июля.20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет. В память о погибшей девочке в поселке устроили стихийный мемориал, крымчане несут к нему цветы и игрушки. Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым

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раздольненский район крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, раздольненский район крыма