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Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
В крымском поселке Раздольном завершается устранение последствий атаки вражеского беспилотника, в результате которой погибла девочка-подросток и были повреждены РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T18:31
2023-07-21T18:31
2023-07-21T18:31
крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В крымском поселке Раздольном завершается устранение последствий атаки вражеского беспилотника, в результате которой погибла девочка-подросток и были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает глава Раздольненского района Денис Олейник.По его словам, проезд по улице Ленина будет открыт с 22 июля.20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет. В память о погибшей девочке в поселке устроили стихийный мемориал, крымчане несут к нему цветы и игрушки. Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСВ Минобороны рассказали о массовой атаке беспилотников на Крым
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крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, раздольненский район крыма
Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
Глава района Олейник: В Раздольном завершается устранение последствий атаки БПЛА