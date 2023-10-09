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Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Главное за день: 9 октября
Главное за день: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Главное за день: 9 октября
Армия РФ получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Потери ВСУ в зоне спецоперации. Украине не хватает угля на зиму. Цены на топливо в России. РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T22:16
2023-10-09T22:16
главное за день
новости
обострение ситуации в израиле
в мире
новости сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
топливо
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Обострение конфликта между Израилем и Палестиной, реакция России. Армия РФ получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Потери ВСУ в зоне спецоперации. Украине не хватает угля на зиму. Цены на топливо в России. О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Обострение конфликта Израиля и ПалестиныКоличество жертв войны между Израилем и Палестиной превысило 1100 человек, среди погибших есть однин россиянин. Еще четыре гражданина РФ считаются пропавшими без вести.При этом Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта российских граждан, которые хотят вернуться на Родину, заявил глава ведомства Сергей Лавров. Разбитые склады и потери ВСУУкраинская армия за сутки предприняла еще 11 безуспешных атак на четырех направлениях, потеряв в зоне спецоперации более 630 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе города Прилуки в Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.Украине не хватает угляУкраине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.В связи с этим в "Укрэнерго" в очередной раз рассчитывают на зарубежную помощь - в том числе из Польши и Казахстана.Новые бомбардировщики для ВС РФ"Ростех" передал Министерству обороны вторую в этом году партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба госкорпорации."Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний", - говорится в сообщении.Цены на топливо стали нижеЦены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минтопэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6300 рублей за тонну по стране, это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте РФ", - сказал он.
https://crimea.ria.ru/20231009/kak-obostrenie-v-izraile-i-gaze-otrazitsya-na-bezopasnosti-kryma--ekspert-1131952209.html
https://crimea.ria.ru/20231009/oruzhie-nato-i-ssha-raspolzaetsya-po-miru--zakharova-ozvuchila-fakty-1131962487.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, обострение ситуации в израиле, в мире, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), топливо, потери всу
Главное за день: 9 октября

Главные события и заявления понедельника, 9 октября

22:16 09.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве приспущен
Израильский флаг у посольства страны в Москве приспущен - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Обострение конфликта между Израилем и Палестиной, реакция России. Армия РФ получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Потери ВСУ в зоне спецоперации. Украине не хватает угля на зиму. Цены на топливо в России.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.

Обострение конфликта Израиля и Палестины

Количество жертв войны между Израилем и Палестиной превысило 1100 человек, среди погибших есть однин россиянин. Еще четыре гражданина РФ считаются пропавшими без вести.
При этом Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.
В Министерстве иностранных дел России готовы обеспечить эвакуацию из зоны конфликта российских граждан, которые хотят вернуться на Родину, заявил глава ведомства Сергей Лавров.
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Разбитые склады и потери ВСУ

Украинская армия за сутки предприняла еще 11 безуспешных атак на четырех направлениях, потеряв в зоне спецоперации более 630 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе города Прилуки в Черниговской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ.

Украине не хватает угля

Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
В связи с этим в "Укрэнерго" в очередной раз рассчитывают на зарубежную помощь - в том числе из Польши и Казахстана.

Новые бомбардировщики для ВС РФ

"Ростех" передал Министерству обороны вторую в этом году партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний", - говорится в сообщении.

Цены на топливо стали ниже

Цены на дизельное топливо в России снизились в среднем на 8%, снижение зафиксировано в 81 субъекте, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минтопэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6300 рублей за тонну по стране, это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте РФ", - сказал он.
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Главное за деньНовостиОбострение ситуации в ИзраилеВ миреНовости СВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ТопливоПотери ВСУ
 
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22:48Главные новости Крыма: 9 октября
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19:37Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты
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