https://crimea.ria.ru/20231009/kiev-prosit-uglya-v-ukrenergo-ozvuchili-neuteshitelnyy-prognoz-na-zimu-1131961914.html

Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму

Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму

Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T19:14

2023-10-09T19:14

2023-10-09T19:14

украина

укрэнерго

в мире

топливо

новости

польша

казахстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.В связи с этим в "Укрэнерго" в очередной раз рассчитывают на зарубежную помощь - в том числе из Польши. По словам Бойко, частично топливо уже доставлено по железной дороге, но его все еще недостаточно. Восполнить запасы Киев надеется еще и за счет поставок из Казахстана.Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами и призывал украинцев запасаться на зиму генераторами.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныНа Украине вырастут тарифы на электроэнергиюВ "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита

украина

польша

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, в мире, топливо, новости, польша, казахстан