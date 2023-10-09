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Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму
Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму
Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T19:14
2023-10-09T19:14
украина
укрэнерго
в мире
топливо
новости
польша
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.В связи с этим в "Укрэнерго" в очередной раз рассчитывают на зарубежную помощь - в том числе из Польши. По словам Бойко, частично топливо уже доставлено по железной дороге, но его все еще недостаточно. Восполнить запасы Киев надеется еще и за счет поставок из Казахстана.Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами и призывал украинцев запасаться на зиму генераторами.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныНа Украине вырастут тарифы на электроэнергиюВ "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, укрэнерго, в мире, топливо, новости, польша, казахстан
Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму

На Украине заявили о нехватке угля к зиме и попросили топливо у Польши и Казахстана

19:14 09.10.2023
 
© Fotolia / IvanУголь
Уголь
© Fotolia / Ivan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Украине необходимо еще порядка двух миллионов тонн угля к началу зимнего отопительного сезона, но эти объемы Киев не успеет накопить, признал член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
В связи с этим в "Укрэнерго" в очередной раз рассчитывают на зарубежную помощь - в том числе из Польши.
"По углю ситуация на сегодня выглядит таким образом, что накопить плановые запасы... – 1,8 миллионов тонн угля – нужно было до 15 октября. Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса. Вполне очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных угледобытчиков мы не покроем наш баланс в той степени, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на показатели плановые, поэтому сейчас уже приехали первые партии угля из Польши", - цитирует РИА Новости интервью Бойко агентству украинским СМИ.
По словам Бойко, частично топливо уже доставлено по железной дороге, но его все еще недостаточно. Восполнить запасы Киев надеется еще и за счет поставок из Казахстана.
Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергосистема страны может не справиться с зимними вызовами и призывал украинцев запасаться на зиму генераторами.
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УкраинаУкрэнергоВ миреТопливоНовостиПольшаКазахстан
 
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Заголовок открываемого материала
19:14Киев просит угля: в "Укрэнерго" озвучили неутешительный прогноз на зиму
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