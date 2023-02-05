https://crimea.ria.ru/20230205/v-ukrenergo-predupredili-o-roste-energodefitsita-1126793089.html
В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита - РИА Новости Крым, 05.02.2023
В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
начала рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T17:04
2023-02-05T17:04
2023-02-05T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Украине ждут стремительного роста энергопотребления из-за сильных морозов и начала рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала "Укрэнерго".Уточняется, что после недавнего ремонта в сеть возвращены два блока на тепловых электростанциях, также электричество поступает из других стран. Однако собственной генерации и перетоков недостаточно.Энергетики отмечают, что причиной дефицита электроэнергии также являются повреждения электростанций (генерирующий мощностей) и высоковольтной сети. Энергетири сообщают о 13 ракетных и 15 атаках дронов, которые нанесли значительные повреждения объектам.По данным энергокомпании, в Киеве и области вводятся стабилизационные отключения. Они затронут абонентов в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также на Левом берегу. В Киевской области ограничения введут в Киево-Святошинском районе.В компании заявили, что отключения необходимы чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования.В воскресенье утром власти Харькова и области сообщили о взрывах и падении ракет на инфраструктурных объектах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на УкраинеМощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объектНовая волна взрывов в городах Украины – что известно
https://crimea.ria.ru/20230127/udary-po-obektam-energetiki--ukrenergo-otsenivaet-uscherb---1126616902.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, киев, одесса, харьковская область, энергетика украины, новости
В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита
Сильные морозы приведут к учащению отключений электроэнергии в Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Украине ждут стремительного роста энергопотребления из-за сильных морозов и начала рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала "Укрэнерго".
Уточняется, что после недавнего ремонта в сеть возвращены два блока на тепловых электростанциях, также электричество поступает из других стран. Однако собственной генерации и перетоков недостаточно.
"Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. В частности в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения", – сказано сообщении.
Энергетики отмечают, что причиной дефицита электроэнергии также являются повреждения электростанций (генерирующий мощностей) и высоковольтной сети. Энергетири сообщают о 13 ракетных и 15 атаках дронов, которые нанесли значительные повреждения объектам.
"Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16 до 20 часов. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется", – пишут энергетики. При этом в Киеве, Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения.
По данным энергокомпании, в Киеве и области вводятся стабилизационные отключения. Они затронут абонентов в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также на Левом берегу. В Киевской области ограничения введут в Киево-Святошинском районе.
В компании заявили, что отключения необходимы чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования.
В воскресенье утром власти Харькова и области сообщили о взрывах и падении ракет
на инфраструктурных объектах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.