https://crimea.ria.ru/20230205/v-ukrenergo-predupredili-o-roste-energodefitsita-1126793089.html

В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита

В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита - РИА Новости Крым, 05.02.2023

В "Укрэнерго" предупредили о росте энергодефицита

начала рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T17:04

2023-02-05T17:04

2023-02-05T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Украине ждут стремительного роста энергопотребления из-за сильных морозов и начала рабочей недели. Об этом говорится в сообщении Telegram‑канала "Укрэнерго".Уточняется, что после недавнего ремонта в сеть возвращены два блока на тепловых электростанциях, также электричество поступает из других стран. Однако собственной генерации и перетоков недостаточно.Энергетики отмечают, что причиной дефицита электроэнергии также являются повреждения электростанций (генерирующий мощностей) и высоковольтной сети. Энергетири сообщают о 13 ракетных и 15 атаках дронов, которые нанесли значительные повреждения объектам.По данным энергокомпании, в Киеве и области вводятся стабилизационные отключения. Они затронут абонентов в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также на Левом берегу. В Киевской области ограничения введут в Киево-Святошинском районе.В компании заявили, что отключения необходимы чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования.В воскресенье утром власти Харькова и области сообщили о взрывах и падении ракет на инфраструктурных объектах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на УкраинеМощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объектНовая волна взрывов в городах Украины – что известно

https://crimea.ria.ru/20230127/udary-po-obektam-energetiki--ukrenergo-otsenivaet-uscherb---1126616902.html

украина

киев

одесса

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, одесса, харьковская область, энергетика украины, новости