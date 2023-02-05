https://crimea.ria.ru/20230205/vzryvy-v-kharkove-i-kharkovskoy-oblasti--chto-izvestno-1126790927.html
Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно
Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно
В Харькове и области зафиксировано несколько взрывов утром в воскресенье. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T11:26
2023-02-05T11:26
2023-02-05T11:26
харьковская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Харькове и области зафиксировано несколько взрывов утром в воскресенье. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.Удар по центу ХарьковаВ Киевском районе города предварительно зафиксировано падение двух ракет. По предварительным данным в одном из зданий начался пожар, пострадал один человек.Взрывы в Харьковской областиО взрывах в Харьковской области заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Оставайтесь в укрытиях", - обратился к жителям в своем Telegram-канале Синегубов.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВДВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиВзрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, происшествия, новости
Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно
Власти Харькова и Харьковской области сообщили о взрывах
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Харькове и области зафиксировано несколько взрывов утром в воскресенье. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Удар по центу Харькова
В Киевском районе города предварительно зафиксировано падение двух ракет. По предварительным данным в одном из зданий начался пожар, пострадал один человек.
"Две ракеты ударили по центру Харькова. Предварительно речь идет о ракетах С-300", – написал в Telegram-канале Терехов.
Взрывы в Харьковской области
О взрывах в Харьковской области заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оставайтесь в укрытиях", - обратился к жителям в своем Telegram-канале Синегубов.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым: