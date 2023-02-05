https://crimea.ria.ru/20230205/vzryvy-v-kharkove-i-kharkovskoy-oblasti--chto-izvestno-1126790927.html

Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно

Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известно

В Харькове и области зафиксировано несколько взрывов утром в воскресенье. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T11:26

2023-02-05T11:26

2023-02-05T11:26

харьковская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Харькове и области зафиксировано несколько взрывов утром в воскресенье. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.Удар по центу ХарьковаВ Киевском районе города предварительно зафиксировано падение двух ракет. По предварительным данным в одном из зданий начался пожар, пострадал один человек.Взрывы в Харьковской областиО взрывах в Харьковской области заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Оставайтесь в укрытиях", - обратился к жителям в своем Telegram-канале Синегубов.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВДВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой КаховкиВзрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове

харьковская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, происшествия, новости