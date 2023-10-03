https://crimea.ria.ru/20231003/mama-roman-kostomarov-napisal-pervoe-slovo-v-svoey-novoy-zhizni-1131830797.html

"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни

"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни - РИА Новости Крым, 03.10.2023

"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он впервые после операции пишет на бумаге при помощи... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T23:01

2023-10-03T23:01

2023-10-03T22:41

россия

общество

роман костомаров

спорт

здоровье

фигурное катание

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/03/1131830662_0:85:378:298_1920x0_80_0_0_8f982c456e307188788aebea5ee6a319.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он впервые после операции пишет на бумаге при помощи бионического протеза руки.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, и ему предстоит несколько ампутаций. В феврале врачи оценивали состояние Костомарова как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.Спортсмен провел в клинике 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. Выписали его только в начале июля, после чего он начал реабилитацию и получил новые протезы-стопы, на которых учится бегать и тренироваться.В августе Костомаров впервые после болезни вышел на лед на публике. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая операция: Костомаров может вернуться в больницуРоман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, роман костомаров, спорт, здоровье, фигурное катание, новости