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"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни
"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни - РИА Новости Крым, 03.10.2023
"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он впервые после операции пишет на бумаге при помощи... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T23:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он впервые после операции пишет на бумаге при помощи бионического протеза руки.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, и ему предстоит несколько ампутаций. В феврале врачи оценивали состояние Костомарова как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.Спортсмен провел в клинике 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. Выписали его только в начале июля, после чего он начал реабилитацию и получил новые протезы-стопы, на которых учится бегать и тренироваться.В августе Костомаров впервые после болезни вышел на лед на публике. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая операция: Костомаров может вернуться в больницуРоман Костомаров: "Пришли стопы, на которых я могу бегать"Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп
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россия, общество, роман костомаров, спорт, здоровье, фигурное катание, новости
"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни

Роман Костомаров написал первое слово "мама" при помощи бионического протеза руки

23:01 03.10.2023
 
© Скриншот с видео в Telegram-канале Романа КостомароваРоман Костомаров написал первое слово "мама" при помощи бионического протеза руки
Роман Костомаров написал первое слово мама при помощи бионического протеза руки
© Скриншот с видео в Telegram-канале Романа Костомарова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он впервые после операции пишет на бумаге при помощи бионического протеза руки.
"Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", - сказал фигурист в подписи под видео.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, и ему предстоит несколько ампутаций. В феврале врачи оценивали состояние Костомарова как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга.
Спортсмен провел в клинике 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. Выписали его только в начале июля, после чего он начал реабилитацию и получил новые протезы-стопы, на которых учится бегать и тренироваться.
В августе Костомаров впервые после болезни вышел на лед на публике. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха.
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