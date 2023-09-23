https://crimea.ria.ru/20230923/novaya-operatsiya-kostomarov-mozhet-vernutsya-v-bolnitsu-1131622334.html

Новая операция: Костомаров может вернуться в больницу

Новая операция: Костомаров может вернуться в больницу - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Новая операция: Костомаров может вернуться в больницу

Российскому фигуристу Роману Костомарову может вскоре потребоваться еще одна операция, на этот раз – на ладони. Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T17:27

2023-09-23T17:27

2023-09-23T17:27

роман костомаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российскому фигуристу Роману Костомарову может вскоре потребоваться еще одна операция, на этот раз – на ладони. Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина."… сейчас, может, еще потребуется операция на ладони", – сказала Домнина в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.Она также поделилась воспоминаниями о том, как "врачи боролись за каждый миллиметр" тела спортсмена, когда стало ясно, что необходимы ампутации."Когда по стопам пошла гангрена, их сразу убрали. Сначала правую кисть ампутировали. За левую боролись до самого конца", – рассказала Домнина.И призналась, как сама тяжело перенесла увиденное после проведенных мужу операций.Ранее сообщалось, что Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед, это произошло во время выступления его супруги на гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позже стало известно, что у него развился некроз, и придется провести несколько ампутаций. В феврале врачи оценивали состояние Костомарова как крайне тяжелое. В этом же месяце ему ампутировали стопы. Потом было кровоизлияние, образовалась гематома, после чего сообщалось, что у фигуриста оказалась пораженной часть мозга. В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние Костомарова нормализовалось, но из больницы его выпишут не раньше августа, а "до установки протезов еще далеко".Костомаров провел в клинике всего 175 дней. Свой первый пост из больницы он написал в мае. В начале июля спортсмена выписали. В августе Костомаров сообщил, что получил новые протезы-стопы, на которых сможет бегать и тренироваться.

https://crimea.ria.ru/20230822/kostomarov-vpervye-vyshel-na-led-posle-amputatsii-stop--1130884249.html

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роман костомаров, общество, спорт, здоровье, новости