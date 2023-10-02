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Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Главное за день: 2 октября
Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Главное за день: 2 октября
Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте. Провокации ВСУ в Херсоне. Лавров сделал заявление об отношениях народов РФ и Армении. Британия... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T23:02
2023-10-02T23:02
главное за день
новости
денис пушилин
контрнаступление всу
новости сво
министерство обороны рф
херсон
владимир сальдо
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сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте. Провокации ВСУ в Херсоне. Лавров сделал заявление об отношениях народов РФ и Армении. Британия "слилась": минобороны – о "защите" судов с зерном из Украины. Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVID. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронтеГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ накапливают силы на ряде направлений и не исключил, что в октябре, до осенней распутицы, украинские силы предпримут еще одну попытку наступления.По его словам, скопление сил и переброска резервов противника на определенном удалении от линии фронта наблюдается на Ореховском и Угледарском направлениях. "Судя по всему, противник готовится еще до наступления распутицы провести какие-то активные действия. Мы не исключаем (нового наступления ВСУ – ред.), военное командование рассматривает разные варианты развития событий", – заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки предприняли 6 безуспешных атак, потеряв на разных участках в зоне СВО еще 400 военнослужащих. В ведомстве также рассказали об уничтожении складов топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.Провокации ВСУ в ХерсонеГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые районы Херсона с целью обвинить в разрушениях Россию."… украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", – заявил Сальдо.В пресс-службе администрации Новой Каховки в этот день сообщили о жертвах в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. "В результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения. Он погиб в собственном доме, удар по которому нанесли украинские националисты", – сказано в сообщении. По данным экстренных служб Херсонщины, Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным городам и селам области около 100 снарядов.Лавров – об отношениях народов РФ и Армении Возможный выход Армении из ОДКБ, станет "суверенным выбором руководства страны", но вековых связей между российским и армянским народами "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам главы ведомства, если благодаря "некоторым руководителям" Армения будет искать замену ОДКБ и России "на стороне" для упрочения безопасности, то это будет "суверенный выбор армянского руководства". "Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народом – русским народом и другими народами России – и армянским народом, никакими временным администрациям не разрушить", – заявил Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он также прокомментировал высказывания "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, якобы "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану". Британия "слилась": минобороны – о судах с зерном из Украины Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Королевский флот не собирается защищать коммерческие суда, которые везут зерно из Украины через Черное море – таких договоренностей с Киевом не было. Слова главы британского военного ведомства приводит The Guardian."Не думаю, что у меня был такой разговор с президентом Зеленским", – заявил Шэппс.Он также отметил, что "не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Черного моря". И в ответ на вопрос о возможных размерах помощи Лондона Киеву в 2024 году заявил, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов".Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVIDНобелевской премии по медицине за 2023 год удостоены Каталин Карико и Дрю Вайссман за разработку мРНК-вакцин против COVID.Об этом в понедельник объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
https://crimea.ria.ru/20231002/deneg-net-v-ssha-zamorozili-finansirovanie-voennoy-pomoschi-ukraine--1131810166.html
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херсон
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главное за день, новости, денис пушилин, контрнаступление всу, новости сво, министерство обороны рф, херсон, владимир сальдо, потери всу , сергей лавров, россия, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), украина, зерно, великобритания, нобелевская премия, коронавирус, вакцина
Главное за день: 2 октября

Главные события и заявления понедельника, 2 октября

23:02 02.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте. Провокации ВСУ в Херсоне. Лавров сделал заявление об отношениях народов РФ и Армении. Британия "слилась": минобороны – о "защите" судов с зерном из Украины. Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVID.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ накапливают силы на ряде направлений и не исключил, что в октябре, до осенней распутицы, украинские силы предпримут еще одну попытку наступления.
По его словам, скопление сил и переброска резервов противника на определенном удалении от линии фронта наблюдается на Ореховском и Угледарском направлениях.
"Судя по всему, противник готовится еще до наступления распутицы провести какие-то активные действия. Мы не исключаем (нового наступления ВСУ – ред.), военное командование рассматривает разные варианты развития событий", – заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки предприняли 6 безуспешных атак, потеряв на разных участках в зоне СВО еще 400 военнослужащих.
В ведомстве также рассказали об уничтожении складов топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.
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Провокации ВСУ в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые районы Херсона с целью обвинить в разрушениях Россию.
"… украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", – заявил Сальдо.
В пресс-службе администрации Новой Каховки в этот день сообщили о жертвах в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.
"В результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения. Он погиб в собственном доме, удар по которому нанесли украинские националисты", – сказано в сообщении.
По данным экстренных служб Херсонщины, Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным городам и селам области около 100 снарядов.
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Лавров – об отношениях народов РФ и Армении

Возможный выход Армении из ОДКБ, станет "суверенным выбором руководства страны", но вековых связей между российским и армянским народами "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, если благодаря "некоторым руководителям" Армения будет искать замену ОДКБ и России "на стороне" для упрочения безопасности, то это будет "суверенный выбор армянского руководства".
"Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народом – русским народом и другими народами России – и армянским народом, никакими временным администрациям не разрушить", – заявил Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он также прокомментировал высказывания "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, якобы "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану".
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Британия "слилась": минобороны – о судах с зерном из Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Королевский флот не собирается защищать коммерческие суда, которые везут зерно из Украины через Черное море – таких договоренностей с Киевом не было. Слова главы британского военного ведомства приводит The Guardian.
"Не думаю, что у меня был такой разговор с президентом Зеленским", – заявил Шэппс.
Он также отметил, что "не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Черного моря". И в ответ на вопрос о возможных размерах помощи Лондона Киеву в 2024 году заявил, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов".
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Вчера, 12:03Радио "Спутник в Крыму"
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Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVID

Нобелевской премии по медицине за 2023 год удостоены Каталин Карико и Дрю Вайссман за разработку мРНК-вакцин против COVID.
Об этом в понедельник объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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Главное за деньНовостиДенис ПушилинКонтрнаступление ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФХерсонВладимир СальдоПотери ВСУСергей ЛавровРоссияАрменияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)УкраинаЗерноВеликобританияНобелевская премияКоронавирусВакцина
 
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20:27Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах
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