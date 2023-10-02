https://crimea.ria.ru/20231002/glavnoe-za-den-2-oktyabrya-1131810679.html

Главное за день: 2 октября

Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Главное за день: 2 октября

Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте. Провокации ВСУ в Херсоне. Лавров сделал заявление об отношениях народов РФ и Армении. Британия... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T23:02

2023-10-02T23:02

2023-10-02T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронте. Провокации ВСУ в Херсоне. Лавров сделал заявление об отношениях народов РФ и Армении. Британия "слилась": минобороны – о "защите" судов с зерном из Украины. Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVID. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наступление ВСУ в октябре: прогнозы и ситуация на фронтеГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ накапливают силы на ряде направлений и не исключил, что в октябре, до осенней распутицы, украинские силы предпримут еще одну попытку наступления.По его словам, скопление сил и переброска резервов противника на определенном удалении от линии фронта наблюдается на Ореховском и Угледарском направлениях. "Судя по всему, противник готовится еще до наступления распутицы провести какие-то активные действия. Мы не исключаем (нового наступления ВСУ – ред.), военное командование рассматривает разные варианты развития событий", – заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки предприняли 6 безуспешных атак, потеряв на разных участках в зоне СВО еще 400 военнослужащих. В ведомстве также рассказали об уничтожении складов топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.Провокации ВСУ в ХерсонеГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые районы Херсона с целью обвинить в разрушениях Россию."… украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на Российскую армию", – заявил Сальдо.В пресс-службе администрации Новой Каховки в этот день сообщили о жертвах в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. "В результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения. Он погиб в собственном доме, удар по которому нанесли украинские националисты", – сказано в сообщении. По данным экстренных служб Херсонщины, Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным городам и селам области около 100 снарядов.Лавров – об отношениях народов РФ и Армении Возможный выход Армении из ОДКБ, станет "суверенным выбором руководства страны", но вековых связей между российским и армянским народами "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам главы ведомства, если благодаря "некоторым руководителям" Армения будет искать замену ОДКБ и России "на стороне" для упрочения безопасности, то это будет "суверенный выбор армянского руководства". "Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народом – русским народом и другими народами России – и армянским народом, никакими временным администрациям не разрушить", – заявил Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он также прокомментировал высказывания "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, якобы "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану". Британия "слилась": минобороны – о судах с зерном из Украины Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Королевский флот не собирается защищать коммерческие суда, которые везут зерно из Украины через Черное море – таких договоренностей с Киевом не было. Слова главы британского военного ведомства приводит The Guardian."Не думаю, что у меня был такой разговор с президентом Зеленским", – заявил Шэппс.Он также отметил, что "не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Черного моря". И в ответ на вопрос о возможных размерах помощи Лондона Киеву в 2024 году заявил, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов".Названы лауреаты Нобелевской премии за вакцины от COVIDНобелевской премии по медицине за 2023 год удостоены Каталин Карико и Дрю Вайссман за разработку мРНК-вакцин против COVID.Об этом в понедельник объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

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https://crimea.ria.ru/20231002/obnarodovat-poimenno-i-predat-sudu-ot-kanady-trebuyut-dannye-o-natsistakh-1131804601.html

https://crimea.ria.ru/20231002/rossiya-priznala-kolomoyskogo-terroristom-i-ekstremistom-1131806210.html

https://crimea.ria.ru/20231002/v-slovakii-pobedila-antiukrainskaya-partiya-chto-eto-oznachaet-1131794946.html

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