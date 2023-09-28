https://crimea.ria.ru/20230928/glavnoe-za-den-28-sentyabrya-1131735857.html

Главное за день: 28 сентября

Главное за день: 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Главное за день: 28 сентября

Российские военные за сутки отразили пять атак украинских боевиков на трех фронтах. Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска РФ... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T22:41

2023-09-28T22:41

2023-09-28T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили пять атак украинских боевиков на трех фронтах. Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска РФ. Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Путин провел встречу с Кадыровым, а также с избранными главами регионов. Экономика России преодолела наиболее сложный период. США могут назначить преемником Зеленского главу минобороны Умерова.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. ВСУ потеряли в боях еще свыше 400 боевиков и западную технику. Кроме того, воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Новые истребителиОчередная партия истребителей пятого поколения Су-57 и четвертого - Су-35С передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте правительства. Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в стадии окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции. Истребители следующей очереди находятся в производстве в высокой степени готовности, и войска получат следующую партию самолетов до конца года. Нагорный КарабахГлава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. В документе уточняется, что решение принято "в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренности, которые были достигнуты при посредничестве командования российских миротворцев с представителями Азербайджанской Республики". Согласно этим договоренностям, жители Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, которые сложили оружие, могут со своим имуществом и на автотранспорте добровольно и беспрепятственно проехать по Лачинскому коридору. Путин и КадыровВ четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава государства отметил личный вклад Кадырова в динамичное развитие республики, а также предложил обсудить ситуацию в экономике. В свою очередь глава Чечни рассказал, что в республике созданы пять полков и три батальона, все они находятся в зоне СВО. Встреча с главами регионовКроме того, 28 сентября Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Они обсудили ряд вопросов, в том числе итоги сентябрьских выборов, направления работы, меры социальной поддержки граждан и ключевые векторы развития субъектов. Российский лидер выразил уверенность, что избранные главы регионов будут максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни, призвал широко использовать имеющиеся федеральные и региональные инструменты для поощрения инвестиционной и деловой активности, а также создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Путин особо подчеркнул необходимость оказывать поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, и их семьям. Заявление МишустинаЭкономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, доходная составляющая бюджета была увеличена, и прогнозируется рост ВВП выше двух процентов в течение каждого года в ближайшую трехлетку. При этом необходимо продолжать работу, направленную на укрепление финансового суверенитета и обеспечение экономической устойчивости страны. Замена ЗеленскомуПреемником Владимира Зеленского на посту украинского президента может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров, который, по мнению США, может обеспечить баланс интересов в итоговых переговорах по урегулированию конфликта, полагает политолог Марат Баширов. По его словам, если украинские элиты мыслят "короткими забегами" в формате "украл – спрятал", то США "всегда покупают будущее" посредством воспитанных ими кадров. По мнению Баширова, сейчас Вашингтон возвращается к этой традиционной модели. А уголовное дело против олигарха Игоря Коломойского, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях, направленно именно на то, чтобы сместить Зеленского, убежден аналитик.

https://crimea.ria.ru/20230928/arta-boepripasy-lepestki-v-donetske-raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1131735452.html

https://crimea.ria.ru/20230928/mir-ustal-ot-zelenskogo-ekspert-o-reaktsii-na-skandal-s-natsistom-v-kanade-1131718819.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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