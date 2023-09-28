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ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2023
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику
Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T18:29
2023-09-28T18:29
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении армия России отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее населенного пункта Веселое ДНР.Противник потерял здесь до 190 боевиков убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубицу "Мста-Б".На этом направлении противник потерял свыше 45-ти солдат, а также боевую машину пехоты Bradley, две бронемашины и три автомобиля.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 105-ти человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и пять автомобилей."Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУКраснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении, возле Червоной Дибровы ЛНР, российские военные отбили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.Всего за сутки здесь ликвидированы 50 украинских военных и два автомобиля."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.Накануне Вооруженные Силы России уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, поставки западного оружия украине
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику

За сутки ВС России ликвидировали больше 400 боевиков и уничтожили Bradley и М777 из США

18:29 28.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Донецком направлении армия России отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее населенного пункта Веселое ДНР.
Противник потерял здесь до 190 боевиков убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубицу "Мста-Б".
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказано в сводке.
На этом направлении противник потерял свыше 45-ти солдат, а также боевую машину пехоты Bradley, две бронемашины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 105-ти человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и пять автомобилей.
"Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.
В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ

Краснолиманское, Купянское и Херсонское направления

На Краснолиманском направлении, возле Червоной Дибровы ЛНР, российские военные отбили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
Всего за сутки здесь ликвидированы 50 украинских военных и два автомобиля.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.
Накануне Вооруженные Силы России уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах.
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