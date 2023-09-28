https://crimea.ria.ru/20230928/vsu-poteryali-esche-svyshe-400-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-1131732122.html
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику - РИА Новости Крым, 28.09.2023
ВСУ потеряли еще свыше 400 боевиков и западную технику
Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T18:29
2023-09-28T18:29
2023-09-28T18:29
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении армия России отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее населенного пункта Веселое ДНР.Противник потерял здесь до 190 боевиков убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубицу "Мста-Б".На этом направлении противник потерял свыше 45-ти солдат, а также боевую машину пехоты Bradley, две бронемашины и три автомобиля.На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 105-ти человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и пять автомобилей."Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУКраснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении, возле Червоной Дибровы ЛНР, российские военные отбили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.Всего за сутки здесь ликвидированы 50 украинских военных и два автомобиля."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.Накануне Вооруженные Силы России уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Идем пешком: Буданов о контрнаступлении ВСУРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20230926/rakety-atacms-dlya-kieva-chto-o-nikh-izvestno-i-chem-oni-opasny-1131654700.html
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ и десятки единиц военной техники противника. Также удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Донецком направлении армия России отразила две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее населенного пункта Веселое ДНР.
Противник потерял здесь до 190 боевиков убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубицу "Мста-Б".
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказано в сводке.
На этом направлении противник потерял свыше 45-ти солдат, а также боевую машину пехоты Bradley, две бронемашины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 105-ти человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины и пять автомобилей.
"Кроме того, севернее населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.
В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ
Краснолиманское, Купянское и Херсонское направления
На Краснолиманском направлении, возле Червоной Дибровы ЛНР, российские военные отбили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
Всего за сутки здесь ликвидированы 50 украинских военных и два автомобиля.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
, что Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.
Накануне Вооруженные Силы России уничтожили
более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах.
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