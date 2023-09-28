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Над Донбассом сбит украинский штурмовик - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Над Донбассом сбит украинский штурмовик
Над Донбассом сбит украинский штурмовик - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Над Донбассом сбит украинский штурмовик
Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T17:01
2023-09-28T17:01
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
кировоград
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Федоровки в ДНР российские силы поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Также противник лишился арсенала боеприпасов и склада вооружения.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7 217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 206 танков и других боевых бронированных машин, 1 156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13 573 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), кировоград
Над Донбассом сбит украинский штурмовик

Армия России сбила украинский Су-25 в ДНР и поразила склады боеприпасов - Минобороны

17:01 28.09.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - уточнили в оборонном ведомстве России.
Кроме того, в районе Федоровки в ДНР российские силы поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Также противник лишился арсенала боеприпасов и склада вооружения.
"В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. А около населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ", - добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7 217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 206 танков и других боевых бронированных машин, 1 156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13 573 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Харьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Кировоград
 
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