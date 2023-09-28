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Над Донбассом сбит украинский штурмовик

Над Донбассом сбит украинский штурмовик - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Над Донбассом сбит украинский штурмовик

Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T17:01

2023-09-28T17:01

2023-09-28T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические войска России сбили еще один украинский штурмовик, а также разгромили склады боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Федоровки в ДНР российские силы поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Также противник лишился арсенала боеприпасов и склада вооружения.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7 217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 206 танков и других боевых бронированных машин, 1 156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13 573 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, донецкая народная республика (днр), кировоград