https://crimea.ria.ru/20230927/nazvany-bezvozvratnye-poteri-vsu-za-sutki-1131704383.html
Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки
Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки
Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:27
2023-09-27T17:27
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.Запорожское направлениеСилами группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Кроме того, возле Работино нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллеристов отразили атаку украинской штурмовой группы у населенного пункта Приютное Запорожской области. Нанесены удары по пяти бригадам морской пехоты ВСУ."Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ у населенных пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.Потери противника на этом направлении - свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20.Краснолиманское направлениеДействиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп нацгвардии Украины и механизированной бригады ВСУ в районах сел ДНР и ЛНР.Кроме того, возле Торского, Ямполовки и Червоной Дибровы поражены скопления живой силы и техники противника: ликвидированы около 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Купянское и Херсонское направленияУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений трех украинских бригад у сел Новоселовское, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три авто и артиллерийская система М777. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах. Об этом сообщает Минобороны России.
Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.
"За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, возле села Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Запорожское направление
Силами группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Кроме того, возле Работино нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад.
"Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллеристов отразили атаку украинской штурмовой группы у населенного пункта Приютное Запорожской области. Нанесены удары по пяти бригадам морской пехоты ВСУ.
"Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ у населенных пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.
Потери противника на этом направлении - свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20.
Краснолиманское направление
Действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп нацгвардии Украины и механизированной бригады ВСУ в районах сел ДНР и ЛНР.
Кроме того, возле Торского, Ямполовки и Червоной Дибровы поражены скопления живой силы и техники противника: ликвидированы около 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Купянское и Херсонское направления
Ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений трех украинских бригад у сел Новоселовское, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б".
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три авто и артиллерийская система М777. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
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