https://crimea.ria.ru/20230927/nazvany-bezvozvratnye-poteri-vsu-za-sutki-1131704383.html

Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки

Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки

Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T17:27

2023-09-27T17:27

2023-09-27T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 700 украинских военных и десятки единиц военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 108 районах. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.Запорожское направлениеСилами группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Кроме того, возле Работино нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллеристов отразили атаку украинской штурмовой группы у населенного пункта Приютное Запорожской области. Нанесены удары по пяти бригадам морской пехоты ВСУ."Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ у населенных пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны.Потери противника на этом направлении - свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20.Краснолиманское направлениеДействиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп нацгвардии Украины и механизированной бригады ВСУ в районах сел ДНР и ЛНР.Кроме того, возле Торского, Ямполовки и Червоной Дибровы поражены скопления живой силы и техники противника: ликвидированы около 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Купянское и Херсонское направленияУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника подразделений трех украинских бригад у сел Новоселовское, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также поражены артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три авто и артиллерийская система М777. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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