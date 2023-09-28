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Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
Очередная партия истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T11:48
2023-09-28T12:00
россия
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Очередная партия истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов.Генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в стадии окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.Он отметил, что истребители следующей очереди находятся в производстве в высокой степени готовности, и войска получат следующую партию самолетов до конца года.
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россия, авиация, воздушно-космический силы (вкс), новости, денис мантуров
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57 – Мантуров

11:48 28.09.2023 (обновлено: 12:00 28.09.2023)
 
© РИА НовостиМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Очередная партия истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — приводятся в публикации слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов.
Генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в стадии окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.
Он отметил, что истребители следующей очереди находятся в производстве в высокой степени готовности, и войска получат следующую партию самолетов до конца года.
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