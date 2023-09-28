https://crimea.ria.ru/20230928/novye-seriynye-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-su-57-napravleny-v-voyska-1131716988.html
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
Очередная партия истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T11:48
2023-09-28T11:48
2023-09-28T12:00
россия
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воздушно-космический силы (вкс)
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денис мантуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Очередная партия истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны российскими авиастроителями, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов.Генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в стадии окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.Он отметил, что истребители следующей очереди находятся в производстве в высокой степени готовности, и войска получат следующую партию самолетов до конца года.
https://crimea.ria.ru/20230926/voyska-yuvo-poluchat-bolee-5-tysyach-edinits-vooruzheniy-v-etom-godu--shoygu-1131668491.html
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россия, авиация, воздушно-космический силы (вкс), новости, денис мантуров
Новые серийные истребители пятого поколения Су-57 направлены в войска
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57 – Мантуров
11:48 28.09.2023 (обновлено: 12:00 28.09.2023)