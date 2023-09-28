https://crimea.ria.ru/20230928/ekonomika-rossii-preodolela-naibolee-slozhnyy-period-1131721176.html

Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин

Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин

Экономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T13:13

2023-09-28T13:13

2023-09-28T13:35

московский финансовый форум

россия

москва

экономика

михаил мишустин

санкции

правительство россии

ввп (валовый внутренний продукт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131721060_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e74e8ab8bd44c7664f305d25834f041.jpg.webp

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.При этом по итогу года рост ВВП может достигнуть 2,5 процентов. Доходная составляющая бюджета была увеличена, и прогнозируется рост ВВП выше двух процентов в течение каждого года в ближайшую трехлетку.При этом необходимо продолжать работу, направленную на укрепление финансового суверенитета и обеспечение экономической устойчивости страны.

https://crimea.ria.ru/20230925/zapad-proigral-rossii--volodin-privel-sem-dokazatelstv-1131640155.html

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский финансовый форум, россия, москва, экономика, михаил мишустин, санкции, правительство россии, ввп (валовый внутренний продукт)