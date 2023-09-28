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Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин
Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин
Экономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T13:13
2023-09-28T13:35
московский финансовый форум
россия
москва
экономика
михаил мишустин
санкции
правительство россии
ввп (валовый внутренний продукт)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.При этом по итогу года рост ВВП может достигнуть 2,5 процентов. Доходная составляющая бюджета была увеличена, и прогнозируется рост ВВП выше двух процентов в течение каждого года в ближайшую трехлетку.При этом необходимо продолжать работу, направленную на укрепление финансового суверенитета и обеспечение экономической устойчивости страны.
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московский финансовый форум, россия, москва, экономика, михаил мишустин, санкции, правительство россии, ввп (валовый внутренний продукт)
Экономика России преодолела наиболее сложный период – Мишустин

Мишустин: российская экономика проходит через масштабную трансформацию

13:13 28.09.2023 (обновлено: 13:35 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе Московского финансового форума
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела наиболее сложный период, связанный с санкционным давлением. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", – сказал Мишустин. Он подчеркнул, что наиболее драматические прогнозы, предрекаемые после введения санкций, не сбылись – валовый внутренний продукт снизился всего на два процента.

При этом по итогу года рост ВВП может достигнуть 2,5 процентов. Доходная составляющая бюджета была увеличена, и прогнозируется рост ВВП выше двух процентов в течение каждого года в ближайшую трехлетку.
При этом необходимо продолжать работу, направленную на укрепление финансового суверенитета и обеспечение экономической устойчивости страны.
"Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России. Но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", – отметил Мишустин.
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Московский финансовый форумРоссияМоскваЭкономикаМихаил МишустинСанкцииПравительство РоссииВВП (Валовый внутренний продукт)
 
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