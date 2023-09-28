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Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта
Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта
Российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T17:31
2023-09-28T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.Так, на Донецком направлении, возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее села Веселое в ДНР, российские военные отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.Еще две атаки украинских штурмовых групп были отбиты нашими военными на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.По этим трем направлениям ВСУ потеряли почти 300 солдат за сутки. Также противник понес потери в технике и вооружении, в том числе, и западного производства.Накануне сообщалось, что российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за суткиМорпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направленииКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230928/novye-seriynye-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-su-57-napravleny-v-voyska-1131716988.html
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта

Минобороны: ВС РФ отбили пять атак по трем основным направлениям фронта за сутки

17:31 28.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО на Херсонском направлении
Работа расчета РСЗО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, на Донецком направлении, возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее села Веселое в ДНР, российские военные отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.
Еще две атаки украинских штурмовых групп были отбиты нашими военными на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.
"На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", - сказано в сводке.
По этим трем направлениям ВСУ потеряли почти 300 солдат за сутки. Также противник понес потери в технике и вооружении, в том числе, и западного производства.
Накануне сообщалось, что российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.
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