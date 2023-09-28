https://crimea.ria.ru/20230928/rossiyskie-voennye-otrazili-pyat-atak-po-trem-napravleniyam-fronta-1131730609.html

Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта

Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Российские военные отразили пять атак по трем направлениям фронта

Российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T17:31

2023-09-28T17:31

2023-09-28T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки пять атак на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.Так, на Донецком направлении, возле населенного пункта Первомайское и юго-западнее села Веселое в ДНР, российские военные отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.Еще две атаки украинских штурмовых групп были отбиты нашими военными на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области.По этим трем направлениям ВСУ потеряли почти 300 солдат за сутки. Также противник понес потери в технике и вооружении, в том числе, и западного производства.Накануне сообщалось, что российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за суткиМорпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направленииКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230928/novye-seriynye-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-su-57-napravleny-v-voyska-1131716988.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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